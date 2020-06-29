Українська співачка Катерина Бужинська позувала у сексуальній фотосесії. Вона постала перед камерою в оригінальному образі та похизувалася пікантним декольте і стрункими оголеними ногами.

Катерина поширила серію еротичних світлин на особистій сторінці в інстаграмі. Вона полюбляє позувати у яскравих та незвичних образах, тому вкотре порадувала шанувальників неординарними фотографіями.

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Співачка продемонструвала ефектний аутфіт. Під час стильної зйомки виконавиця постала перед камерою в екстравагантному вбранні. Червона мінісукня, яка підкреслила оголені стрункі ноги Бужинської, складалася із декоративного листя. Такий look показав оголені груди зірки, адже мав пікантне глибоке декольте.

Сексуальний образ Катерина доповнила коричневими босоніжками на високій платформі. Серед аксесуарів бачимо на ній гламурні сонцезахисні окуляри із чорними лінзами.

Волосся знаменитість вклала в об'ємні локони, а на обличчі зробила яскравий макіяж з червоною помадою на губах.

Катерина Бужинська у червоній мінісукні / Instagram / @buzhynska



Яскравий образ Катерини Бужинської / Instagram / @buzhynska



Співачка Катерина Бужинська засвітила оголені груди / Instagram / @buzhynska