Чудо-жінка 2: у мережі з'явився перший тизер – відео

Вже завтра, 8 грудня, у мережі з'явиться перший трейлер довгоочікуваного супергеройського фільму "Чудо-жінка 1984". А сьогодні виконавиця головної ролі, ізраїльтянка з українським корінням Галь Гадот опублікувала тизер стрічки.

Після шаленого успіху "Чудо-жінки" у 2017 році було багато хвилювань щодо продовження історії Діани Прінс. Раніше прем'єра фільму була запланована на 3 грудня 2019 року, але згодом дату змінили. Так, сиквел фільму з'явиться на екранах 5 червня 2020 року.

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В сюжеті "Чудо-жінки 1984" йдеться про нові протистояння Діани з ворогом – Гепардою, яку зіграє американська акторка Крістен Віг. Також у кінороботі можна буде побачити актора Кріса Пайна, який виконує роль капітана Тревора, коханого Чудо-жінки.

Галь Гадот вже опублікувала перший ефектний тизер на своїй сторінці в інстаграмі та анонсувала у підписі вихід трейлеру.