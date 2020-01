Cіара втретє стане мамою: яскраве фото

Популярна американська співачка, акторка, модель та продюсер Сіара має двох дітей. Днями артистка заявила про свою третю вагітність.

Знаменитість двічі виходила заміж. Від першого шлюбу з репером Ф'ючером вона виховує сина Ф'юче Захір Вілберна. У 2016 році Сіара пішла під вінець з футболістом Расселом Вілсоном. В подружжя є донька Сієнна і зараз вони чекають на поповнення в сім'ї. Про це співачка заявила, опублікувавши фото на своїй інстаграм-сторінці.

На світлині, яку оприлюднила 34-річна знаменитість, вона з чималеньким животиком позує у яскравому купальнику на вершині скелі. Розпущене волосся додає їй привабливості, а бікіні підкреслює спокусливу фігуру Сіари.

"Номер 3", – коротко прокоментувала фото співачка.

Що відомо про співачку Сіару?Сіара – популярна американська співачка. В 2004 році випустила дебютну платівку під назвою Goodies. Саме ця робота принесла їй шалену популярність. Після запису першого альбому, співачка відправилася в гастрольний тур. В 2006 році вийшла її друга платівка Ciara: The Evolution. За декілька днів альбом Сіари визнали платиновим, а пісні Get Up і Like a Boy ще довго залишалися популярними. Загалом на рахунку знаменитості шість студійних альбомів та дуети зі світовими зірками, серед яких Джастін Тімбердейк та Енріке Іглесіас.