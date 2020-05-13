Дакота Джонсон позувала у сексуальних образах для модного глянцю Marie Claire: фото

Американська актриса Дакота Джонсон, яка прославилась своєю роллю у фільмі "50 відтінків сірого", стала запрошеною гостею видання Marie Claire. Там вона приміряла речі елітних марок, які підкреслили її звабливість та жіночу красу.

30-річна актриса постала у фотосесії для Marie Claire, виконаній в дусі 60-х років. Автором проникливих фото став Стівен Пан, а сама фотоісторія відбувалась в межах будинку. Можна припустити, що для створення фотоісторії як модель, так і фотограф дотримувались усіх карантинних норм.

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Дакота Джонсон для Marie Claire / Фото Marie Claire, Стівен Пан

На знімках Дакота приміряла стильні мінісукні, мереживні колготи, шкіряний костюм, светри з декольте та блузи, які підкреслювали її форми тіла. Всі речі належали таким брендам, як Fendi, Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Miu Miu, Louis Vuitton та іншим.



Дакота Джонсон для Marie Claire / Фото Marie Claire, Стівен Пан

Окрім фотосесії, Дакота Джонсон розповіла про пережиту депресію, наслідки якої і досі відгукуються у її організмі.

"Мій мозок рухається зі швидкістю мільйон миль за хвилину. Мені потрібно проробляти велику роботу, щоб очистити думки і емоції, і я постійно працюю над собою і не відмовляюся від терапії. Я почала боротися з депресією, коли мені було 14 або 15 років. Тоді пояснити мені мій стан і надати допомогу змогли професійні психологи. Але я навчилася бачити і позитивні сторони в своєму нестабільному емоційному стані. Наприклад, я більш тонко відчуваю цей світ. Я думаю, у мене до цих пір є багато складнощів, про які я просто намагаюся не розповідати, щоб не робити свої проблеми проблемами інших людей", – поділилась актриса.