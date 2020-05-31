Відома українська акторка та модель Даша Астаф'єва не боїться позувати навіть у найвідвертіших фотосесіях. Днями в мережі з'явилася світлина, на якій знаменитість постала повністю оголеною.

Даша Астаф'єва є справжнім секс-символом українського шоу-бізнесу. На особистій інстаграм-сторінці відомого фотографа Соні Плакидюк, перед камерої якої Даша часто позує, з'явилося чергове звабливе фото зірки.

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Даша зображена на балконі одного із львівських готелів. Мандрівка в культурну столицю України відбулася ще в лютому, коли на вулиці йшов сніг. Тоді Астаф'єва ділилася результатами сексуальної фотосесії на особистій сторінці в інстаграмі, а тепер це продовжує робити її подруга і фотограф Соня.

Модель позує повністю оголеною, спершись на балкон, на якому висить білосніжна ковдра. Вона еротично прогнула спину та показала свої пишні та спокусливі груди. Інтимні зони Плакидюк вирішила замалювати за допомогою фотошопу, проте це не зробило кадр менш пристрасним.



Даша Астаф'єва позує топлес на балконі / Instagram / @moi_sofism