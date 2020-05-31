Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша вкотре похизувалася стрункою фігурою та апетитними формами. Цього разу дівчина показала свої оголені сідниці.

Після закінчення проєкту "Холостяк-10" до Даші Ульянової прикута особлива увага користувачів мережі. За її дописами стежать та активно обговорюють. Днями вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі спекотним кадром.

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Нова публікації Даші швидко розбурхала мережу. Менш, ніж за добу вона набрала майже 80 тисяч переглядів та сотні коментарів, у яких її підписники висловлюють захоплення.

На новому знімку Даша постала в сексуальній позі, продемонструвавши свою струнку та спортивну фігуру. Вона одягнена в короткий чорний топ, з-під якого видно оголені груди. Чорні трусики гарно підкреслили її розкішні сідниці. На обличчі дівчина зробила насичений макіяж з акцентом на очах, а довге волосся вклала в легкі локони.

Даша зображена на фото босоніж, а також добре видно її чудову зазмагу, яка додає світлині ще більшої звабливості.

"Статус "холостячки" активований", – коротко підписала еротичний кадр Ульянова.



Переможниця "Холостяка-10" Даша / Instagram / @dasha_ulyanovaa