Демі Роуз похизувалася оголеними сідницями: фото 18+

Знаменита британська модель Демі Роуз невпинно продовжує доводити, що є однією із найбільш сексуальних моделей. Днями зірка вкотре поширила фото, на якому показала свої пишні оголені сідниці.

За життям Демі Роуз в інстаграмі стежить понад 14 мільйонів користувачів мережі. Вони з нетерпінням чекають нових світлин свого кумира. Красуня-брюнетка не припиняє радувати шанувальників новими публікаціями, де не соромиться показувати свої пишні оголені форми.

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На черговому знімку, який поширила Демі, вона позує, стоячи спиною до камери на узбережжі безкрайнього океану. Кадр зроблений на фоні заходу сонця і захоплює неймовірним виглядом.

Роуз зображена у трусиках від мінібікіні рожевого кольору. Вони гарно демонструють апетитні оголені сідниці. Мокре волосся спадає їй на спину та додає образу ще більшої спекотності.



Демі Роуз показала оголені сідниці / Instagram / @demirose

Зазначимо, це вже не перший раз, коли модель позувала на схожому фоні. На її інстаграм-сторінці часто з'являються подібні фотографії.



Демі Роуз позує топлес / Instagram / @demirose



Сексапільна Демі Роуз / Instagram / @demirose



Пристрасна Демі Роуз / Instagram / @demirose