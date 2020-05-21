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Демі Роуз похизувалася оголеними сідницями: фото 18+

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Модель Демі Роуз
Модель Демі Роуз / Instagram / @demirose

Знаменита британська модель Демі Роуз невпинно продовжує доводити, що є однією із найбільш сексуальних моделей. Днями зірка вкотре поширила фото, на якому показала свої пишні оголені сідниці.

За життям Демі Роуз в інстаграмі стежить понад 14 мільйонів користувачів мережі. Вони з нетерпінням чекають нових світлин свого кумира. Красуня-брюнетка не припиняє радувати шанувальників новими публікаціями, де не соромиться показувати свої пишні оголені форми. 

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На черговому знімку, який поширила Демі, вона позує, стоячи спиною до камери на узбережжі безкрайнього океану. Кадр зроблений на фоні заходу сонця і захоплює неймовірним виглядом. 

Роуз зображена у трусиках від мінібікіні рожевого кольору. Вони гарно демонструють апетитні оголені сідниці. Мокре волосся спадає їй на спину та додає образу ще більшої спекотності. 

Демі Роуз
Демі Роуз показала оголені сідниці / Instagram / @demirose

Зазначимо, це вже не перший раз, коли модель позувала на схожому фоні. На її інстаграм-сторінці часто з'являються подібні фотографії.

Демі Роуз
Демі Роуз позує топлес / Instagram / @demirose

Демі Роуз
Сексапільна Демі Роуз / Instagram / @demirose

Демі Роуз
Пристрасна Демі Роуз / Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Демі Роуз
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