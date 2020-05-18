Демі Роуз продемонструвала пишні оголені форми у відвертому вбранні: фото 18+

Відома британська модель Демі Роуз вкотре демонструє публіці свої пишні форми. Зірка не боїться поставати перед камерою у надзвичайно відвертих образах та щоразу показує свою сексуальність. Вона поділилася черговою серією звабливих фото.

На особистій сторінці секс-символу британського модельного бізнесу в інстаграмі ледь не щодня з'являються пікантні дописи. Їх з нетерпінням чекають чотирнадцять мільйонів підписників. Демі Роуз полюбляє радувати своїх шанувальників і часто оприлюднює еротичні кадри.

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Нові фотографії Роуз вкотре розбурхали мережу. Спокуслива знаменитість позувала у чорній джинсовій курточці, яку одягнула на голе тіло та ростебнула. Також вона прикрила інтимні зони чорними стрингами.

Таке вбрання ледве приховало пишні груди зірки та зробило образ неймовірно сексуальним. Волосся, вкладене в легкі локони, Демі зібрала руками догори, а на її обличчі сяяв незмінний макіяж в нюдових відтінках та з коричневим блииском на губах.



Демі Роуз похизувалася оголеними грудьми / Instagram / @demirose

На другому знімку вона мило уміхається із зачарованим поглядом і ніби дивиться вдаль. Модель обрала пікантну позу, за допомогою якої змогла продемонструвати апетитні оголені сідниці.



Демі Роуз показала пишні сідниці / Instagram / @demirose