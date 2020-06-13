Відома британська модель Демі Роуз похизувалася пишними оголеними формами у сексуальному вбранні. Вона вкотре розбурхала мережу еротичним образом.

На особистій сторінці Демі Роуз в інстаграмі з'явилася чергова пікантна світлина. Вона показала свої спокусливі форми, якими неодноразово викликала активні обговорення в мережі.

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Демі Роуз постала перед камерою у сексуальному та незвичному купальнику. Він був прикрашений різноманітним камінням. Таке вбрання ледь прикрило пишні груди моделі. Вона позує, тримаючи трусики руками.

Довге розкішне волосся красуня-брюнетка вклала в легкі локони. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж із коричневим блиском на губах.

Привертає увагу також звабливий та проникливий погляд Демі. Її очі – неймовірно красиві. Більш, ніж 14-мільйонна аудиторія підписників Демі Роуз не залишила без уваги таку публікацію. Прихильники активно коментують її та висловлюють захоплення.



Демі Роуз показала спокусливі форми / Instagram / @demirose