Демі Роуз засвітила оголені груди в оранжевому купальнику: гаряче фото

Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз не перестає радувати шанувальників відвертими фото. Вона вкотре продемонструвала свої пишні груди у звабливому образі.

Демі Роуз ніколи не соромилася своїх пишних форм, а навпаки – завжди демонструє їх в еротичному вбранні. Її світлин з нетерпінням чекає 14-мільйонна аудиторія підписників в інстаграмі і вона ледь не щодня показує їм результати своїх домашніх фотосесій на карантині та ділиться архівними фото.

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Знаменитість знає, як розбурхати мережу та змусити говорити про себе. Вона смілива та не боїться, що про неї скажуть інші. Кожна її публікація набирає сотні тисяч тисяч вподобань. Демі поділилася черговим еротичним кадром зі своєї квартири в Лондоні, яка неодноразово ставала локацією її карантинних фотосесій.

Гаряча брюнетка зображена, лежачи на дивані жовтого кольору. Поруч бачимо її домашнього улюбленця. Модель одягнена в яскравий оранжевий купальник, який складається із мінітрусиків та короткого топу, з-під якого видно її оголені пишні груди. Привертає увагу еротична поза 25-річної британки, від якої неможливо відвести погляд.

На обличчі Роуз зробила ніжний макіяж з тоненькими чорними стрілками на повіках та коричневим блиском на губах. Волосся вона вклала в легенькі локони. Її вуха прикрашають мінімалістичні сережки.

Спокуслива Демі Роуз в купальнику / Instagram / @demirose