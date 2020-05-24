24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Демі Роуз засвітила оголені груди в оранжевому купальнику: гаряче фото

- Читать новость на русском
Сексуальна Демі Роуз
Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose

Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз не перестає радувати шанувальників відвертими фото. Вона вкотре продемонструвала свої пишні груди у звабливому образі.

Демі Роуз ніколи не соромилася своїх пишних форм, а навпаки – завжди демонструє їх в еротичному вбранні. Її світлин з нетерпінням чекає 14-мільйонна аудиторія підписників в інстаграмі і вона ледь не щодня показує їм результати своїх домашніх фотосесій на карантині та ділиться архівними фото. 

Читайте також Демі Роуз оголила величезні груди в еротичному комбінезоні: сексуальне фото 18+

Знаменитість знає, як розбурхати мережу та змусити говорити про себе. Вона смілива та не боїться, що про неї скажуть інші. Кожна її публікація набирає сотні тисяч тисяч вподобань. Демі поділилася черговим еротичним кадром зі своєї квартири в Лондоні, яка неодноразово ставала локацією її карантинних фотосесій. 

Гаряча брюнетка зображена, лежачи на дивані жовтого кольору. Поруч бачимо її домашнього улюбленця. Модель одягнена в яскравий оранжевий купальник, який складається із мінітрусиків та короткого топу, з-під якого видно її оголені пишні груди. Привертає увагу еротична поза 25-річної британки, від якої неможливо відвести погляд.

На обличчі Роуз зробила ніжний макіяж з тоненькими чорними стрілками на повіках та коричневим блиском на губах. Волосся вона вклала в легенькі локони. Її вуха прикрашають мінімалістичні сережки.

Демі Роуз

Спокуслива Демі Роуз в купальнику / Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Стиль і мода Демі Роуз
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Голлівудські пари, шлюби яких зруйнувалися на карантині
22 травня , 18:34 Голлівудські пари, шлюби яких зруйнувалися на карантині
Уляна Журба
Найкращі детективи за останні роки, в яких складно передбачити сюжет
22 травня , 17:30 Найкращі детективи за останні роки, в яких складно передбачити сюжет
Юлія Михайлова
Найцікавіші комедії Одеського кінофестивалю, які доступні онлайн
22 травня , 12:41 Найцікавіші комедії Одеського кінофестивалю, які доступні онлайн
Єлизавета Герасимюк