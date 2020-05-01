Демі Роуз ледь втримала великий бюст у купальнику: пікантні фото

Сексапільна британка не забуває про спекотні зйомки навіть в умовах ізоляції. З власної квартири у Лондоні Демі Роуз публікує фото у звабливих образах з мінімальною кількістю одягу. Зірка показала кадри, на яких засвітила великий бюст у купальнику.

Жоден "карантинний" день Демі Роуз не обходиться без позувань на камеру. Модель, яка переконана у бездоганності свого тіла, ділиться спокусливими світлинами в інстаграм-профілі.

До теми Сексапільна Демі Роуз влаштувала романтичну зйомку в білизні: фото

Для нової домашньої фотосесії знаменитість обрала досить романтичний образ. Вона постала у купальнику ніжно-рожевого кольору та легкій спідниці з тропічним принтом та глибокими розрізами від стегон. Для більшої чуттєвості Демі Роуз прикрасила свою зачіскою трояндою.

Проте й цього разу не обійшлося без еротики. Модель ледь втримала великий бюст у крихітному бюстгальтері, який явно не відповідав розміру грудей секс-символу. Судячи з усього, фатальна брюнетка не переймається такими дрібницями та радо продовжує акцентувати на своїх апетитних формах.



Демі Роуз засвітила груди у купальнику / Фото: Instagram / @demirose



Демі Роуз засвітила груди у купальнику / Фото: Instagram / @demirose