24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Демі Роуз ледь втримала великий бюст у купальнику: пікантні фото

- Читать новость на русском
Демі Роуз засвітила груди у купальнику
Демі Роуз засвітила груди у купальнику / Instagram / @demirose

Сексапільна британка не забуває про спекотні зйомки навіть в умовах ізоляції. З власної квартири у Лондоні Демі Роуз публікує фото у звабливих образах з мінімальною кількістю одягу. Зірка показала кадри, на яких засвітила великий бюст у купальнику.

Жоден "карантинний" день Демі Роуз не обходиться без позувань на камеру. Модель, яка переконана у бездоганності свого тіла, ділиться спокусливими світлинами в інстаграм-профілі

До теми Сексапільна Демі Роуз влаштувала романтичну зйомку в білизні: фото

Для нової домашньої фотосесії знаменитість обрала досить романтичний образ. Вона постала у купальнику ніжно-рожевого кольору та легкій спідниці з тропічним принтом та глибокими розрізами від стегон. Для більшої чуттєвості Демі Роуз прикрасила свою зачіскою трояндою. 

Проте й цього разу не обійшлося без еротики. Модель ледь втримала великий бюст у крихітному бюстгальтері, який явно не відповідав розміру грудей секс-символу. Судячи з усього, фатальна брюнетка не переймається такими дрібницями та радо продовжує акцентувати на своїх апетитних формах. 

​Демі Роуз засвітила груди у купальнику
Демі Роуз засвітила груди у купальнику / Фото: Instagram / @demirose

​Демі Роуз засвітила груди у купальнику
Демі Роуз засвітила груди у купальнику / Фото: Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Демі Роуз
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
5 біографічних фільмів, які варто переглянути кожному
сьогодні , 14:25 5 біографічних фільмів, які варто переглянути кожному
Юлія Михайлова
Серіали травня: якими новинками дивуватиме Голлівуд
сьогодні , 11:31 Серіали травня: якими новинками дивуватиме Голлівуд
Юлія Михайлова