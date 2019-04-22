День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу

Сьогодні весь світ відзначає особливий день – День Землі. Велика кількість еко-організацій та активістів організовують акції та різноманітні проекти, щоб вкотре нагадати людям про захист довкілля нашої планети. Одними з таких протягом багатьох років є голлівудські зірки, які витрачають величезні кошти для збереження природи.

Серед всіх відомим нам зірок телеекранів є безліч захисників планети, про яких ви, можливо, навіть не здогадуєтесь. Сьогодні редакція LifeStyle 24 пропонує краще ознайомитись з ними.

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Леонардо Ді Капріо

Одним із найактивніших захисників кліматичних змін серед голлівудської знаті є всім відомий Леонардо Ді Капріо, який у 2014 році став послом доброї волі ООН з проблем клімату. Актор користується альтернативними джерелами енергії, купує екологічні автомобілі, є засновником кількох благодійних фондів, а також є режисером двох фільмів про глобальне потепління "Одинадцята година" та "До потопу".

Кемерон Діас

Серед зірок Голлівуду також варто відзначити Кемерон Діас, яка теж обрала шлях боротьби з глобальним потеплінням. Акторка теж користується екологічними автомобілями, купує квоти на шкідливі викиди продуктів горіння авто в атмосферу.

Спільно з Альбертом Гором акторка декілька років тому втілила у реальність серію концертів "Жива Планета". У 2009 році також Діас стала автором та сценаристом екологічної короткометражки "Врятувати світ", де закликала співвітчизників цікавитися проблемами навколишнього світу. Діас також є співавторкою "Зеленої книги", де жінка розповідає читачам, як рятувати планету за допомогою простих щоденних кроків. У 2013 році вона випустила книгу під назвою "Книга про тіло", а в 2016 – "Книгу про довголіття", де розповіла про власні секрети краси без залучення дорогих косметичних засобів та процедур.

Рейчел Мак-Адамс

Окрім ролей у багатьох відомих кінострічках, Рейчел Мак-Адамс є ще й автором екодружнього веб-сайту "Green Is Sexy", який заохочує фанів переходити на "зелений" спосіб життя.

Як говорить Рейчел на сайті: "Цей сайт створений для інформування людей з питань навколишнього середовища і має на меті допомогти змінити світ в один чудовий день".

Орландо Блум

Один з головних акторів "Піратів Карибського моря" Орландо Блум може похвалитись не лише своєю фільмографією, а й заслугами перед планетою. Актор протягом кількох років брав участь в екологічній кампанії "Global Green".

Він також користується екологічними автомобілями та використовує в своєму будинку сонячні батареї. Орладо є автором есе на екологічну тематику, яке увійшло до книги "Антарктика – заклик до дії".

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Наталі Портман

Cеред охоронців Землі можна сміливо назвати і Наталі Портман, яка вже довгий час є вегетеріанкою та виступає на захист прав тварин. Акторка також у 2007 році із зоологами подорожувала до Руанди знімати документальний фільм про вимираючих горил.

У тому ж 2007 р. Наталі Портман випустила у світ власну лінію веганського взуття, виготовленого виключно із штучної шкіри, бавовни та коноплі з імітацією натуральної шкіри. Прибутки від продажу взуття було пожертвувано природоохоронним організаціям.

Вуді Гаррельсон

Актор вже давно є активним представником веганів: він навідріз відмовляється споживати м'ясо, субпродукти, напівфабрикати та фаст-фуд. У 2009 році Вуді отримав почесний вчений ступінь Йоркського університету (Канада) за неоціненний внесок у захист навколишнього середовища і сталого розвитку. Крім того, актор вже майже 10 років актор веде власний екодружній веб-сайт "Voice Yourself".

Одним з його відчайдушних кроків став протест у 1996 році проти вирубування древніх каліфорнійських мамонтових дерев лісозаготівельними компаніями. Він вибрався на вершину висячого мосту "Золоті ворота" у Сан-Франциско (США), через що рух автотранспорту було перекрито більш ніж на 6 годин.

Кейт Бланшетт

Відома кінозірка у 2008 році почала інвестувати свої гонорари в американську компанію Sungevity, яка займається еко-розробками, а саме – виробництвом сонячних панелей.

Кейт Бланшетт завжди гарантує своїм клієнтам, що їхні кошти витрачаються на придбання чистої енергії, яка не забруднює довкілля.

Серед кінозірок, які користуються альтернативними джерелами енергії, варто відзначити Едварда Нортона, Бреда Пітта, Джонні Деппа, Денні Девіто та Джима Керрі.