Відома шведська модель Ельза Госк вкотре розбурхала мережу еротичними кадрами. Вона постала перед камерою у довгій білій сорочці та продемонструвала стрункі оголені ноги.

Красуня знає, як привернути увагу до своєї особистості. Вона невтомно диктує тренди світовим модницям та демонструє власне тіло. На особистій сторінці знаменитості в інстаграмі з'явилася серія спокусливих знімків, де вона позувала в оригінальному аутфіті.

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Зірка потішила свою 6-мільйонну аудиторію підписників в інстаграмі стильними фото. Вона влаштувала домашню фотосесію, де позувала, сидячи на кріслі. Модель вкотре показала трендові речі та їх красиве поєднання.

На світлинах Ельза зображена у довгій білій сорочці на довгий рукав. Вона розстебнула верхні ґудзики, що додало образові сексуальності. Струнку талію Госк підкреслила за допомогою широкого поясу пудрового кольору. Доповнила вбрання білими туфлями-човниками на високих підборах. Такий look продемонстрував довгі ноги знаменитості та викликав захоплення у шанувальників.

Волосся 31-річна манекенниця зібрала в низький пучок, а на обличчі зробила ніжний макіяж із чорними стрілками на повіках.



Ельза Госк похизувалася стрункими ногами / Instagram / @hoskelsa



Стильний образ моделі Ельзи Госк / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк у довгій білій сукні / Instagram / @hoskelsa