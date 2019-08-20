Дует ANNA MARIA представить Україну на "Новій хвилі": Ваше ставлення

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Скандальні ANNA MARIA представлять Україну на "Новій хвилі": опитування
Скандальні ANNA MARIA представлять Україну на "Новій хвилі": опитування / Instagram / @annamariaduet

Ще у квітні 2019 року солістки скандального дуету ANNA MARIA, які не змогли відповісти на питання "Чий Крим?", оголосили, що стали учасниками конкурсу "Нова хвиля". Співачки погодились виступити у російському місті Сочі та презентувати там свої пісні.

Артистки пояснили, що це буде несправедливо, якщо українці відмовляться від вокального конкурсу. Саме тому дует ANNA MARIA таки вийде на сцену в Росії та "гідно представить країну".

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Окрім Анни та Марії Опанасюк, на конкурсі виступить ще один вітчизняний артист – Тарас Присажнюк. У країні-агресорі він частий гість, тому залюбки робить знімки з російськими зірками. Тарас Присажнюк не приховує, що співпрацює з артистами, які підтримують міжнародну політику Кремля.

Участь України в скандальному конкурсі викликала жваве обговорення у мережі. Відтак журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавиться у читачів, як Ви ставитесь до виступу ANNA MARIA і Тараса Присажнюка на "Новій хвилі"?

 

 

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Теги: LifeStyle Нова хвиля Сестри Анна Марія Опанасюк Новини LifeStyle Опитування 24
Джерело: LifeStyle 24
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