Дует ANNA MARIA представить Україну на "Новій хвилі": Ваше ставлення

Ще у квітні 2019 року солістки скандального дуету ANNA MARIA, які не змогли відповісти на питання "Чий Крим?", оголосили, що стали учасниками конкурсу "Нова хвиля". Співачки погодились виступити у російському місті Сочі та презентувати там свої пісні.

Артистки пояснили, що це буде несправедливо, якщо українці відмовляться від вокального конкурсу. Саме тому дует ANNA MARIA таки вийде на сцену в Росії та "гідно представить країну".

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Окрім Анни та Марії Опанасюк, на конкурсі виступить ще один вітчизняний артист – Тарас Присажнюк. У країні-агресорі він частий гість, тому залюбки робить знімки з російськими зірками. Тарас Присажнюк не приховує, що співпрацює з артистами, які підтримують міжнародну політику Кремля.

Участь України в скандальному конкурсі викликала жваве обговорення у мережі. Відтак журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавиться у читачів, як Ви ставитесь до виступу ANNA MARIA і Тараса Присажнюка на "Новій хвилі"?