Джамала постала в халаті на оголене тіло: ніжні кадри

Українська співачка Джамала, яка перебуває на останніх місяцях вагітності майже щодня ділиться з прихильниками світлинами у різноманітних сукнях, які підкреслюють її досить округлий животик. Сьогодні, 20 травня, зірка опублікувала серію світлин зроблених на ліжку.

Поки знаменитість готується вдруге стати мамою, вона демонструє фотосесії в чарівних образах, а результати зйомок поширює на особистій сторінці в інстаграмі.

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Так, на останній добірці світлин, Джамала постала в білосніжному халаті. Особливої ніжності фотографіям додає невимушена домашня атмосфера та біла постіль. Романтичний образ доповнив легкий макіяж та масивна каблучка.



Джамала постала в ніжному образі / Instagram / @jamalajaaa

Зі своїми прихильниками, Джамала поділилася роздумами щодо того, жайворонок вона чи сова.

"Був період, коли я могла спати до 11-ої ранку. Бувало, що найкраще мені працювалося о 6-ій ранку, іноді – найпродуктивнішим часом була ніч. Здається, я так і не визначилася. А якщо згадати тури... Кожного дня нове місто, змінюєш готелі. В мене є така особливість – після концерту я не можу заснути, а зранку, коли час виселятися з готелю і їхати далі, завжди перша стою з валізою в холі і чекаю всю команду", – згадала Джамала.



Джамала вразила шанувальників новими світлинами / Instagram / @jamalajaaa

Артистка зазначила, що дуже сумує за готельною атмосферою: за свіжою постіллю, білосніжними халатами, маленькими пляшечками у ванній кімнаті, швецькими сніданками. Втім зазначила, що найкраще після подорожей – це повернення додому.



Джамала замилувала ніжними знімками / Instagram / @jamalajaaa

Що відомо про вагітність Джамали

Українська виконавиця Джамала очікує на появу другої дитини. Співачка розсекретила, що її вага зараз становить 75 кілограмів. Вона постійно намагається втриматися від їжі і відмовитися від солодкого чи борошна, проте їй не завжди вдається це зробити. Співачка зізналася, що перший триместр вагітності збігся в часі із початком туру "10" і тоді їй було дуже непросто через токсикоз. Зараз виконавиця перебуває на останніх місяцях вагітності. Стать дитини зірка не розголошує.