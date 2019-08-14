Джейсон Момоа відмовився грати головну роль в продовженні "Аквамену" через протести

Американський актор Джейсон Момоа, який зіграв головну роль у фільмі "Аквамен", заявив, що не братиме участі у зніманнях продовження стрічки.

Причиною відмови від ролі стали протести на Гаваях, у яких Момоа бере активну участь. Про це Джейсон повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: В актриси "Гри престолів" Джозефіни Гіллан забрали 8-місячну дитину: скандальні подробиці

Як відомо, наразі на островах, на священній горі Мауна Кеа ведеться будівництво 30-метрового телескопа. Актор повідомив, що навряд чи буде зніматися в "Аквамен 2", тому що планує стояти на протестах до кінця. Момоа навіть додав, що готовий кинутися під бульдозер.

До біса все це. Вибачте, Warner Bros., але ми не зможемо приступити до зйомок другого "Аквамена", тому що Джейсон потрапив під бульдозер, намагаючись зупинити осквернення його рідної землі. Цього більше не станеться! Ми більше не дамо подібному трапитися! "Ні" – значить "ні". Знайдіть собі інше місце. Ми повинні захистити нашу священну гору від подальшого осквернення,

– заявив Джейсон.

Додамо, американський пригодницький бойовик "Аквамен" з Джейсоном Момоа став одним з найприбутковіших стрічок DC Comics.

За сюжетом кінострічки, Артур Каррі, який народився в сім'ї наглядача маяка, відчуває, що відрізняється від однолітків. Помираючи, його мати Атланна підтвердила його підозри, відкривши таємницю. Насправді вона – королева Атлантиди, яку давним-давно вигнали на сушу. Тому її синові Артуру судилось стати правителем семи морів. Ошелешений хлопець ще не розуміє, що на нього чекає. Він здобуває освіту в звичайній школі та паралельно розвиває свої надздібності – величезну силу і вміння розмовляти з рибами. Згодом Артур зустрічає дівчину Меру, з якою він вирушить на пошуки легендарного тризубу.

Фільм "Аквамен": дивіться трейлер