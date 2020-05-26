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Джонні Депп може отримати особливу роль: кого зіграє харизматичний красень

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Джонні Депп отримав роль Фелліні
Джонні Депп отримав роль Фелліні / Instagram / @johnnydepp

Останні місяці Джонні Депп фігурував тільки в скандальних новинах, пов'язаних із затяжним розлученням з Ембер Герд. Однак, здається, кіностудії готові продовжити з ним роботу. Джонні Деппу запропонували роль знаменитого італійського режисера Федеріко Фелліні.

Як відомо, через звинувачення у домашньому насиллі, які Депп активно спростовує у суді, чимало режисерів відмовились від роботи з актором. Тому талановитий красень на місяці опинився без роботи. Однак тепер Джонні Депп має шанс відновити свою кар'єру. За даними Hello Magazine, йому пропонують зіграти у біографічному фільмі, який вже привернув увагу кіноманів. 

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Мова йде про кінострічку "Чорно-білий Фелліні" (Fellini Black and White). Фільм розкаже глядачам історію про мандрівку режисера до Лос-Анджелеса. Він приїхав до США на церемонію вручення премій Оскар-1957 та пропав на 2 дні. Тому в кінострічці автори проєкту пофантазують, чим займався Фелліні та чому ледь не пропустив знакову подію. 

Федеріко Фелліні з дружиною
Федеріко Фелліні з дружиною / The Quintessence of Cool

Ще одну головну роль у кінострічці може зіграти Пенелопа Крус. Вона перевтілиться у дружину режисера Джульєтту Мазіну. Окрім цього, у фільмі можуть також зіграти Джеймі Фокс та Пітер Дінклейдж. 

Наразі кінострічка "Чорно-білий Фелліні" перебуває на стадії обговорення. Очікується, що зйомки розпочнуться в Голлівуді до кінця 2020 року. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Голлівуд LifeStyle Кіно Джонні Депп
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