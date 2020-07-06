Народна улюблениця та телеведуча як ніхто інший знає, як вигідна виглядати у кадрі. Кожною новою зйомкою Леся Нікітюк доводить, що має фантастичну фігуру. У легкій мінісукні в горошок вона засвітила стрункі ніжки та показала приклад усім модницям.

Прихильники знають, що ефектна білявка обожнює привертати увагу публіки. Саме тому Леся Нікітюк не оминула увагою Свято Івана Купала, яке святкують в ніч з 6 на 7 липня. По батькові зірку Іванівна, тому в інстаграм-профілі вона поспішила нагадати про привітання.

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"Сьогодні свято Івана Купала! Позаяк свята День Лесі немає, Іванівна чекає на привітання", – жартівливо написала знаменитість. Леся Нікітюк також привітала всіх прихильників з народним святом і згадала свого татка, зізнавшись, що любить його.

Образ Лесі Нікітюк

Схоже, святкувати ведуча вирушає у чудовому настрої, яким поспішила поділитися з шанувальниками під час студійної зйомки. Для фотосесії вона обрала асиметричну чорну мінісукню в горошок з повітряним шлейфом та прозорими рукавами. Попри екстримально коротку довжину вбрання Леся Нікітюк позувала на камеру, демонструючи свої фантастичні ніжки.

Телеведуча кружляла у студії під час зйомки для програми "Хто зверху?", перші випуски якої вже записала з колегою Сергієм Притулою та українськими знаменитостями. Вона позувала з ніжним макіяжем з акцентом на очі та легкою зачіскою з чубчиком.



Леся Нікітюк похизувалась ніжками в ефектній мінісукні / Фото Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк похизувалась ніжками в ефектній мінісукні / Фото Instagram / @lesia_nikituk