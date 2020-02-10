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Ельза Госк постала на подіумі в провокативній лаковій сукні: звабливі фото

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Модель Ельза Госк на показі LaQuan Smith / Instagram / @elsahosk_pt

Імениті дизайнери обожнюють епатувати глядачів на своїх модних показах. Не став винятком й американський модельєр Лацюань Сміт, який до власної колекції осінь-зима 2020 додав чимало відвертості та епатажу. У його вбранні дефілювала "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк.

У рамках New York Fashion Week відбувся показ преміального бренду LaQuan Smith. У своїй колекції засновник модного дому Лацюань Сміт надав перевагу чорному кольору, який став провідним відтінком його бунтарських та провокативних вбрань. Серед зіркових моделей його колекції – 31-річна шведська модель Ельза Госк. 

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На подіум спокуслива білявка вийшла у довгій обтислій лакованій сукні з оголеними плечима, яка підкреслила її тендітну талію та пишні груди. Своє вбрання total black вона доповнила довгими рукавицями в сіточку. Look підкреслили лаковані туфлі-човники на високих підборах. 

Не менш зухвалою деталлю її образу стали довгі оригінальні косички, які контрастували з чорним аутфітом. Макіяж з акцентом на очі викликав не менше резонансу, адже бліда шкіра Ельзи Госк виглядала космічно у поєднанні з насиченими темними тінями. 


Модель Ельза Госк на показі LaQuan Smith / Instagram / @elsahosk_pt

ельза госк
Модель Ельза Госк на показі LaQuan Smith / Instagram / @elsahosk_pt


Модель Ельза Госк на показі LaQuan Smith / Instagram / @elsahosk_pt


Модель Ельза Госк на показі LaQuan Smith / Instagram / @elsahosk_pt

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Еротика Ельза Госк
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