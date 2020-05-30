Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі продовжує розбурхувати мережу еротичними кадрами. Знаменитість поділилася спекотними світлинами із прогулянки з чоловіком.

Одна із найвідвертіших моделей сучасності Емілі Ратажковскі не припиняє ділитися сексуальними кадрами. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася чергова серія гарячих знімків.

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Емілі не боїться позувати у різноманітних відвертих фотосесіях та рекламних кампаніях. Вона неодноразово ставала обличчям колекцій власного бренду нижньої білизни. Днями у своєму фотоблогу Ратажковскі поділилася зі своєю 26-мільйонною аудиторією підписників новими фотографіями і вкотре створила активні обговорення навколо своєї особистості.

Фото модель зробила під час прогулянки на свіжому повітрі із чоловіком та домашнім улюбленцем. Знаменитість позує в мінібікіні, яке ледь прикриває її інтимні зони. Волосся Емілі вклала рівно і одягнула на голову кепку чорного кольору. На обличчі зробила легенький макіяж, а її вуха прикрашали сережки-кільця.



Емілі Ратажковскі у мінібікіні / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі на руках в чоловіка / Instagram / @emrata