Емілі Ратажковскі показала оголені груди: фото 18+

Відома американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не втрачає жодної нагоди, щоб похизуватися оголеними формами. Днями вона поділилася черговою серією сексуальних світлин.

Емілі Ратажковскі є однією із найвідвертіших дівчат у сучасному модельному бізнесі. Вона не боїться позувати в різноманітних еротичних фотосесіях та повністю оголюватися. Днями на її особистій сторінці в інстаграмі з'явився черговий допис, на який чекали більш, ніж 26 мільйонів підписників.

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28-річна знаменитість поділилася спокусливими знімками із рекламної кампанії власної колекції одягу для чоловіків та жінок.

На кадрах бачимо Емілі разом із коханим Себастьяном Беар-МакКлардом. Він долучився до реклами першої колекції пляжного та домашнього одягу для чоловіків, яку презентувала його дружина.

Подружжя, усміхаючись, позувало у спальні на фоні білосніжного ліжка та картини. Закохані одягнені в однакові яскраві костюми, які складалися із сорочок з короткими рукавами та шортів. Неймовірної сексуальності світлинам додав образ Ратажковскі, адже вона розстебнула вбрання та показала оголені груди.



Емілі Ратажковскі з чоловіком / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі засвітила оголені груди / Instagram / @emrata