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Емілі Ратажковскі показала точену фігуру в звабливій нічній сорочці: фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Британська модель Емілі Ратажковскі проводить карантин в домашній ізоляції. Але це не стало їй на заваді публікувати еротичний контент в інстаграмі та демонструвати розкішні стрункі форми.

28-річна зірка лише нещодавно презентувала свою нову колекцію купальників, які не можуть не викликати захоплення. Яскраві принти, оригінальний крій та спокусливі вирізи з бретелями – що ще потрібно для ідеального вигляду на пляжі. Втім, Емілі не зупинилась на провокаціях і залишила в інстаграмі нові фото, які вже отримали схвалення прихильників.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

На них модель позує в обтислій нічній сорочці чорного кольору, що чудово підкреслює її струнку фігуру та худорлявість. Звабливі розрізи в зоні стегон і тонкі бретелі додають пікантності образі, а природній макіяж та розпущене волосся – натуральність та легкість образу. В руках дівчина тримає келих червоного вина та ніжиться під сонячним промінням біля вікна. "Фото, зроблені чоловіком", – йдеться у підписі до знімків.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Разом з цим Емілі опублікувала архівні фото з "фешн-Оскару" Met Gala, який повинен був відбутись у Нью-Йорку 4 травня, але його скасували через пандемію коронавірусу. На знімках Ратажковскі демонструє сексуальний образ з червоної доріжки, який підкорив всіх прихильників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Еротика Емілі Ратажковскі
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