Все більше глядачів замість голлівудських фільмів обирають європейські. Цього разу у топі на стрімінговому сервісі Netflix опинився польський фільм "365 днів". Якими еротичними сценами відзначилась кінострічка – дивіться на LifeStyle 24.

Що відомо про сюжет "365 днів"

Любителі еротичної драми в захваті від фільму "365 днів". Кінострічка вийшла на великий екран у лютому 2020 року та з 7 червня стала доступною на Netflix. І всього за кілька днів новинка польського кіно зуміла стати хітом за переглядами.

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У фільмі розповідається про харизматичного Массімо Торрічеллі, який після вбивства свого батька очолює сицилійську мафію.



Головний герой фільму "365 днів" / Фото Viva Poland

Директорка відділу продажу Лора в день народження їде до Сицилії, щоб врятувати свої невдалі стосунки. Однак в Італії все йде не за планом дівчини: красуня потрапляє в полон Массімо та має 365 днів, щоб закохатись в нього. Якщо ж у Лори не буже почуттів – її відпустять.

Однак сумувати дівчині не доводиться: Массімо влаштовує світські виходи для красуні, дарує їй дорогі подарунки та зваблює її.

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Сюжет фільму створили за однойменним романом Бланки Ліпінської. Книга також має шалену популярність, тому успіх стрічки був досить прогнозованим.

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Головні актори

Та всі кіномани відзначили не тільки сюжет, але й еротичні сцени, в яких погодились знятись актори Мішель Марроне та Анна Марія Сікклуке. Наразі зірки "365 днів" є найбільш обговорюваними, адже їхні провокативні кадри можна знайти у всіх соцмережах.

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"Найбільшою несподіванкою для мене під час роботи над цим фільмом були емоції, які мені довелося викликати. Звісно, найскладніше було подолати сором'язливість та показати своє голе тіло, яке ви не раз побачите на екрані", – розповіла акторка Анна Марія Сікклуке The Sun.



Еротичні кадри "365 днів" / Фото Кіноріум



Оголені актори драми "365 днів" / Фото Кіноріум