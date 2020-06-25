У Голлівуді вирішили зняти продовження знаменитої стрічки "Крик". Зйомки планують розпочати вже наприкінці літа 2020 року. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили показати, наскільки змінились актори культової стрічки.

"Крик 5": що відомо про зйомки

Як повідомляє Variety, кінокомпанія Paramount Pictures продовжила проєкт "Крик" на 5 частину. Зйомки стрічки планують розпочати наприкінці серпня, а прем'єра мала б пройти у 2021 році. Однак через пандемію коронавірусу ці дати можуть змінитись.

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Режисерами фільму "Крик 5" виступлять Меттью Беттінеллі і Тайлер Джиллетт. Вони вже встигли підписати контракт з актором Девідом Аркеттом, який грав шерифа Дьюї Райлі. Наразі ж творці стрічки ведуть перемовини з Кортні Кокс і Нів Кемпбелл, які також можуть з'явитись у фільмі. Водночас у мережі прихильники вболівають за цей проєкт та очікують на повернення улюблених героїв. Яким же буде сюжет "Крику 5", поки не розголошують.

Як змінились актори культової стрічки "Крик"

Перший фільм із серії "Крик" вийшов на великий екран у 1996 році. Після шаленого успіху стрічки у прокаті проєкт продовжили ще на три частини, які глядачам презентували у 1997, 2000 та 2011 роках.

Особливу увагу кіноманів привернула нетипова історія жахів. "Крик" розповідав про маніяка в масці, який орудував у містечку Вудсборо. Вбивця полював на дівчину Сінді Прескот, якій завжди вдавалось втекти від переслідувача, в той час як чимало друзів та знайомих Сінді стали жертвами маніяка. Моторошна історія постала на екрані з гумором, адже криваві сцени тут поєднані з курйозами.

Привернув увагу і зірковий склад фільму. У стрічці "Крик" знялись Нів Кемпбелл, Девід Аркетт, Кортні Кокс, Роуз Макгавен, Дрю Беррімор та інші відомі зірки Голлівуду. Як вони змінились за 26-річну історію фільму – дивіться у фотодобірці.

Сідні Прескот – акторка Нів Кемпбелл / Фото IMDb / Instagram

Кейсі Бекер – акторка Дрю Беррімор / Фото IMDb / Instagram

Гейл Везерс – Кортні Кокс / Фото IMDb / Instagram

Шериф Дьюі Райлі – Девід Аркетт / Фото IMDb / Instagram

Татум Райлі – акторка Роуз Макгавен / Фото IndieWire ​/ Instagram

Біллі Луміс – актор Скіт Ульріх / Фото TimeOut / Instagram

Стюарт Мейхер – актор Меттью Ліллард / Фото Pinterest / Instagram