9 червня акторка Наталі Портман святкує 39-ий день народження. Всі кіномани знають її, як талановиту зірку, здатну зіграти як леді, так і лиходійку. Однак у кар'єрі Наталі було й чимало оголених сцен, про які ще довго говоритиме весь світ.

З-поміж десятків фільмів, в яких Наталі Портман постала у всій красі, журналісти LifeStyle 24 підібрали всього 3. Саме ці кінострічки змінили стереотипи, що акторка через свою скромність не може грати спокусницю.

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"Більше, ніж секс" (2011)

У романтичній комедії "Більше, ніж секс" актори Наталі Портман та Ештон Кутчер показали пристрасть, яку довго обговорювали у мережі. За сюжетом, головні герої стають друзями по сексу, які готові вдаватись до різних експериментів у ліжку. Тому кінострічка наповнена інтимними сценами.

Наталі Портман оголилась у фільмі "Більше, ніж секс" / Фото Irish Mirror

І якщо Ештоy Кутчер після фільму "Бабій" не здивував своїх прихильників, то от Наталі Портман було незвично бачити у ролі такої розкутої жінки.

Дивіться трейлер до фільму "Більше, ніж секс": відео 18+

"Близькість" (2004)

Не менш сексуальною була роль Наталі Портман у фільмі "Близькість". Тут акторка зіграла запальну стриптизерку Еліс.



Наталі Портман у фільмі "Близькість" / Фото Cosmopolitan

Наталі Портман у сексуальному образі стриптизерки / Фото The Cinemaholic

Та пристрасними танцями фільм "Близькість" не обмежується. За сюжетом, бездарний письменник Ден знайомиться зі стриптизеркою Еліс. Однак їхнє кохання згасає, коли чоловік зустрічає фотографа Анну. Та до їхнього любовного трикутника долучається ще один герой – лікар Ларрі, тому історія стає все заплутанішою і пристраснішою.

Дивіться трейлер до фільму "Близькість": відео

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"Чорний лебідь" (2010)

Однією з найкращих робіт Наталі Портман стала участь у зйомках психологічного трилера "Чорний лебідь". Фільм розкаже історію балерини Ніни, яка більше підходить на роль "Білого лебедя". Однак з часом вона відкриває в собі іншу сторону, яка лякає та шокує глядачів.

І хоч фільм є досить напруженим, у ньому все ж є місце для еротичної сцени. У "Чорному лебеді" Наталі Портман зіграла лесбійський секс з Мілою Куніс.

Дивіться фрагмент фільму "Чорний лебідь": відео 18+