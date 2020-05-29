Знаменита модель Гайді Клум навіть на карантині може епатувати еротичними знімками. Днями зірка влаштувати нудистський пляж просто у своєму дворі та показала оголені фото у мережі.

Через карантинні обмеження пляжі Лос-Анджелеса залишаються закритими. Однак американці намагаються знайти вихід з ситуації та влаштовують засмагання просто біля своїх будинків. Одна з них – модель Гайді Клум, яка вирішила вийти з дому повністю голою.

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Нудистський пляж манекенниця влаштувала на задньому подвір'ї свого розкішного маєтку в Каліфорнії. Вілла обгороджена від зіркових сусідів високим парканом, тому тільки чоловік Гайді Клум – музикант Том Каулітц – міг наживо помилуватись струнким тілом дружини. Та цього було недостатньо для красуні: вона використала нагоду розбурхати мережу еротичними знімками.

Гайді Клум зробила чорно-білі селфі, коли лежала біля басейну. Прихильникам вона показала пікантне декольте, прикрите ковдрою, та оголені сідниці.



Гайді Клум оголилась перед камерою / Фото Instagram / @heidiklum



Модель Гайді Клум без одягу / Фото Instagram / @heidiklum



Гайді Клум позасмагала голою / Фото Instagram / @heidiklum

Як чоловік ставиться до оголених фото Гайді Клум

Ще у лютому 2019 року Гайді Клум і Том Каулітц таємно одружились. Пара вирішила не відмовлятись від пишної церемонії, тому у квітні того ж року влаштували весілля на розкішній яхті, пришвартованій поблизу берегів Італії. Після церемонії Гайді та Том оселились у Каліфорнії, звідки залюбки діляться спільними фото.

Цікаво, що Том Каулітц не проти еротичних фото своєї дружини. Ба більше, частину їх він сам робить для неї, про що Гайді Клум розповіла в інтерв'ю. Тому нові сексуальні знімки аж ніяк не спровокують конфлікт у цього подружжя.