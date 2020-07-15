Після жорстоких нападів та спроби відновити стосунки Гейден Панеттьєрі остаточно вирішила покинути Браяна Гікерсона. Вона вже подбала про свою безпеку: акторка подала до суду та отримала документ, за яким чоловіку заборонено до неї наближатись.

Про це повідомляє таблоїд E! News з посиланням на інсайдерів. За даними журналістів, після другого нападу, що стався на День закоханих, Гейден Панеттьєрі ствердно вирішила завершити ці стосунки. Знаючи вибуховий характер Браяна Гікерсона, вона одразу ж отримала судову заборону наближатись до неї. Цього разу Гейден повторно звернулась до суду та попросила служителів Феміди не обмежувати заборону Каліфорнією, де вона наразі проживає.

Читайте також Колишня наречена Володимира Кличка розповіла про їхню доньку: Вона вчить українську

Відомо, що акторка живе одна у своєму маєтку в Лос-Анджелесі. Чи найняла Гейден Панеттьєрі охорону, поки невідомо. Однак судова постанова вже захищає її, адже в разі нападу чи спроби поговорити з нею Браяна Гікерсона одразу ж ув'язнять.

Після переїзду Гейден не намагалась поговорити з Браяном. Вона не хоче мати з ним нічого спільного, вона перевернула цю сторінку свого життя,

– розповів інсайдер.

Джерела зазначають, що в час пандемії акторка скасувала заплановані зйомки та зосередилась на благодійності. Єдине, що турбує Гейден Панеттьєрі – те, що вона не може побачитись зі своєю донькою Кайєю-Євдокією, яка живе в Україні. Водночас інсайдери додають, що актриса вдячна Володимиру Кличку, адже вона завжди впевнена, що з донькою все гаразд.

"З такою великою невизначеністю щодо подорожей і коронавірусу, невідомо, коли Гейден і Кайя зможуть знову побачити один одного. Розлука і відстань – це важко, але Гейден рада, що Володимир неймовірний батько і чудово піклується про свою дочку", – додають джерела.

Що відомо про напади на Гейден Панеттьєрі

У серпні 2018 року Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко оголосили, що їхні заручини скасовуються. Після цього колишній боксер повернувся з донькою до України, а акторка оселилась в Лос-Анджелесі, де закрутила роман з актором-початківцем та рієлтором Браяном Гікерсоном. Пара ніколи не відвідувала разом світські заходи, однак часто потрапляла в об'єктиви папараці напідпитку.

Вже у травні 2019 року всі світові ЗМІ сколихнула інформація: Браян Гікерсон жорстоко побив Гейден Панеттьєрі. Правоохоронці, які приїхали на виклик сусідів, побачили сліди побоїв на шиї та руках наляканої акторки. Після цього зірку пройшла обстеження в клініці та місяць не покидала свого будинку. А от Браян Гікерсон вже наступного дня після арешту покинув поліцейський відділок та повернувся до своєї дівчини.

Тоді всі родичі Гейден Панеттьєрі були нажахані через жорстокість Гікерсона. Друзі боялись, що колись він може не зупинитись та вб'є акторку. Мабуть, після романтичної вечері на День Валентина Гейден задумалась над словами рідних. Тоді Браян Гікерсон вдруге напав на неї. Тоді ж акторка отримала заборону наближатись до неї та забрала речі з будинку хлопця-садиста.