Година Землі 2019: що це таке і точний час в Україні

Година Землі – це міжнародна щорічна година, яка завжди проводиться в останню суботу березня закликаючи людей вимкнути світло та електричні пристрої на одну годину, якщо вони є не надто потрібними в цей момент. В котрій годині розпочнеться Година Землі та що це таке – читайте у нашому матеріалі.

Акція Година Землі запроваджена для того, щоб привернути увагу людей до екологічних проблем Планети. Розпочинається акція о 20:30 годині і триватиме до 21:30. Саме в цей період багатьох людей закликають зекономити світло хоча б на 60 хвилин.

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Що таке Година Землі?

Година Землі – це акція, яка була придумана у 2007 році Всесвітнім фондом природи WWF в Австралії, задля привернення уваги до глобального питання – здоров'я нашої Планети, яке щорічно погіршується. Акція настільки захопила своєю важливістю людей, що вже у 2008 році у ній взяли участь більше 50 мільйонів осіб у 35 країнах світу.

Вперше Україна приєдналася до всесвітньої кампанії у 2009 році. Тоді до акції долучилося більше, ніж 50 міст нашої країни. Символічне вимкнення світла на 60 хвилин має на меті наголосити кожному громадянину про збереження навколишнього середовища та ощадливого використання природних ресурсів при можливості кожного дня.



Офіційний логотип Години Землі

Наймасштабнішою акцією за всю історію існування став 2010 рік, коли в акції взяло участь близько мільярда чоловік по всьому світу зі 120 країн, а з них близько мільйона були українцями.

Традиційно ця подія супроводжується вимиканням декількох споруд світового значення, таких як Емпайр-Стейт-Білдінг в Нью-Йорку, Тріумфальної арки в Парижі, Оперного театру в Сіднеї. У 2017 році більше 12 000 місцевих і національних видатних споруд вимкнули світло під час Години Землі.

Дивіться офіційне відео акції Година Землі: