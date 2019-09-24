Голлівудські зірки публічно підтримали екоатривістку Грету Тунберг

У США триває саміт ООН з питань клімату. Таку подію не оминула увагою 16-річна активістка зі Швеції Грета Тунберг. Школярка виступила на заході з емоційною промовою, яка сколихнула весь світ. Не залишились байдужими й голлівудські зірки, які публічно підтримали дівчину.

Як відомо, екоактивістка Грета Тунберг спеціально приїхала до Нью-Йорку, щоб закликати світових лідерів вжити негайних заходів задля порятунку планети. Підліток обрала досить емоційну форму виступу, засудивши всіх високопосадовців у зраді нового покоління через недостатню боротьбу проти зміни клімату.

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"Це все неправильно. Я не повинна зараз бути тут. Я повинна бути в школі на іншій стороні океану. Але ви сподіваєтеся на молоде покоління. Як ви смієте? Ви вкрали мої мрії і дитинство своїми порожніми словами. Люди страждають, люди вмирають, цілі екосистеми руйнуються, починається масове вимирання, але все, про що ви можете говорити, – це гроші і казки про постійне економічне зростання. Як ви смієте?" – заявила Грета Тунберг.

Таку заяву підтримали голлівудські зірки, які опублікували фрагменти виступу активістки на своїх сторінках в інстаграм. Хто став на сторону Грети Тунберг – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

Кріс Хемсворт

"Тут ми зараз проводимо лінію. Світ прокидається. І наступають зміни, подобається вам це чи ні", – написав голлівудський "Тор" Кріс Хемсворт.

Пенелопа Крус

"Браво!" – лаконічно написала Пенелопа Крус.

Пріянка Чопра

"Дякую, Грето, що дала нам так потрібний удар, який зблизить покоління і покаже нам, що потрібно робити більше, аби врятувати найважливіше для нас – Землю. Зрештою, у нас є лише ця одна планета", – зазначила Пріянка Чопра.

Жизель Бюндхен

Модель взяла участь у страйку, який відбувався у Нью-Йорку напередодні саміту ООН. "Цей страйк – це запрошення обрати нас. Вибирайте наших дітей, вибирайте людяність, обирайте наше майбутнє", – написала вона.

Ліна Гіді

"І що, це не зможе розбудити навіть найтемніші серця? Так боляче", – написала акторка Ліна Гіді.

Міла Йовович

"Вона говорить таку сиру правду, аж боляче її слухати. Якщо ми не змінимо наших пріоритетів, наші діти не матимуть майбутнього. Великий бізнес має дослухатись до цих слів. Уряд повинен слухати. Треба слухати", – наголосила Міла Йовович.

Дональд Трамп

А от президент Дональд Трамп зазначив, що заява Грети є дещо перебільшеною, а планеті не загрожує знищення. У мережі він опублікував допис, який прихильники активістки сприйняли як насмішку.

"Вона схожа на дуже щасливу дівчинку, яка чекає на світле і чудове майбутнє. Як приємно це бачити!" – заявив Трамп.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.

Що відомо про Грету Тунберг?

Акції протесту Грета Тунберг розпочала у Стокгольмі. Замість уроків у школі щоп'ятниці дівчина йшла до парламенту Швеції вимагати від влади дій задля збереження довкілля. Її акції стали відомими в соцмережах, а згодом їх підтримали школярі в інших країнах світу.



У липні 2019 року Грета разом з батьком почала подорож Атлантикою на яхті до Нью-Йорка. Молода екоактивістка, яка хотіла взяти участь у кліматичній конференції ООН, своєю подорожжю прагнула привернути увагу людей до екологічних проблем. У Нью-Йорку вона вже взяла участь у кількох акціях екоактивістів. Дівчина переконана: якщо не почати діяти негайно, то прийдешні покоління опиняться в екологічному пеклі.



Постать Грети Тунберг сприймають неоднозначно у світі. Якщо одні люди захоплюються її заявами та підтримують школярку, то інші вважають її хворою. Так, журналіст Ендрю Болт заявив, "ніколи не бачив настільки юну дівчину з такою кількістю психічних розладів, яку б така кількість дорослих людей сприймали як гуру". Загальновідомо, що у Грети діагностовано синдром Аспергера, обсесивно-компульсивний розлад і селективний мутизм, що можуть бути поясненням її емоційності.