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Як Роман Сасанчин йшов до перемоги на "Голосі країни-10": всі виступи тріумфатора шоу

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Голос країни 10 сезон – відео всіх виступів переможця 2020 року
Голос країни 10 сезон: всі виступи переможця шоу / Instagram / @sasanchyn_official

В Україні глядачі обрали переможця розважального шоу "Голос країни-10". Володарем престижного кубка став 17-річний Роман Сасанчин. Як вокаліст йшов до перемоги на проєкті – дивіться у добірці LifeStyle 24.

"Голос країни 10" став чи не найбільш популярним шоу 2020 року. Сотні талановитих вокалістів підкорили зіркових суддів та глядачів своїми тембрами голосу, а також харизмою. За результатами фіналу шоу, який пройшов 26 квітня, вдруге перемогу здобув Роман Сасанчин. Журналісти LifeStyle 24 вирішили згадати, яким був шлях тріумфатора на проєкті. 

Важливо: Переможець Голосу країни 10 сезон – Роман Сасанчин

На кастинги проєкту Роман Сасанчин прийшов із непростою композицією Luna tu, яка зуміла підкорити суддів і глядачів. Хлопець пішов до команди Дана Балана.

"Голос країни 10 сезон": виступ Романа Сасанчина на кастингу

У вокальних боях Роману Сасанчину вдалось вибороти собі місце завдяки пісні Тіни Кароль "Не дощ".

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"Голос країни 10 сезон": виступ Романа Сасанчина на вокальний боях

Та наступний етап шоу міг завершитись фіаско для Романа Сасанчина. На сцену нокаутів він вийшов з піснею "Зорі запалали". Вокаліст опинився на "лаві запасних" і від виходу з проєкту його врятувала Тіна Кароль.

"Голос країни 10 сезон": виступ Романа Сасанчина на нокаутах

Тріумфальними для Романа Сасанчина були фінальні виступи. Глядачі віддали за нього найбільше голосів завдяки композиції "Цвіте черешня", яку він присвятив мамі.

"Голос країни 10 сезон": виступ Романа Сасанчина у фіналі

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проєкті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.

Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проєкт втілили в Україні. У 2020 році прогримів 10 сезон "Голосу країни", який відкрив для глядачів нових артистів.

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle
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