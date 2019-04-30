Хмарочос за проектом Лагерфельда збудують на Тайвані: як він виглядає і скільки коштує

Будівлю, яку встиг спроектувати знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд, зведуть у тайванському місті Тайчжун.

Як пише видання The Real Deal, це буде 32-поверхова житлова висотка. Будівництво планують завершити до 2022 року, але перші квартири уже надійшли у продаж.

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Креативний директор модних будинків Chanel та Fendi Карл Лагерфельд спроектував практично усе в цій споруді – від інтер'єрів ультра-розкішних пентхаусів до фасаду будівлі.



На Тайвані збудують хмарочос за проектом Карла Лагерфельда//Фото: Jut Group

Ціни на помешкання у цьому буквально дизайнерському хмарочосі починаються від 1 мільйона доларів.

Найрозкішніший пентхаус площею понад 800 метрів квадратних обійдеться у приблизно 6 мільйонів доларів США.

Девелопер Jut Group, який замовляв у Лагерфельда дизайн цього хмарочосу у 2014-му, кажуть про нову хвилю покупців апартаментів класу "люкс" на Тайвані, де проживає понад 1500 осіб з активами у понад 30 мільйонів доларів.

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У забудовника розраховують, що саме співпраця з іменитим дизайнером, стане вирішальним фактором для багатіїв, аби придбати нерухомість у цьому розкішному хмарочосі на Тайвані.

Всесвітньо відомий французький модельєр, креативний директор Chanel та Fendi Карл Лагерфельд помер 19 лютого 2019 року на 86 році життя. 22 січня 2019 року вперше за історію співпраці з модним домом Chanel кутюр'є не вийшов вклонитися після показу. Представники бренду засвідчили, що Карл Лагерфельд почувався втомленим, однак, як виявилося пізніше, він страждав від раку підшлункової залози.

Дивіться, як виглядали його власні розкішні апартаменти.