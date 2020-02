Хоакін Фенікс присвятив переможну промову на Оскарі-2020 екології: зворушливе звернення

У Голлівуді відгриміла найочікуванішп кінопремія сезону нагород Оскар-2020. Заповітні статуетки отримали провідні актори та режисери сучасності. Проте грандіозний захід присвятили не лише кіноіндустрії. Володар найкращої чоловічої ролі Хоакін Фенікс звернувся до публіки з чуттєвою промовою про екологію і справедливість.

Американському кіноакторові вдалося вибороти чимало престижних голлівудських нагород. Його роль у вже культовому фільмі "Джокер" встигли визнати найкращою на преміях BAFTA-2020 та Оскар-2020. А переможна промова на Оскарі-2020 викликала бурхливі овації почесних гостей, які аплодували стоячи, та стала однією з найдовших на церемонії.

Хоакін Фенікс давно долучився до числа зіркових екоактивістів. У грудні минулого року знаменита організація, що бореться за права тварин, РЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals, українською – "Люди за етичне ставлення до тварин") назвала Хоакіна Фенікса людиною року . А цьогоріч сам актор заявив, що на всіх червоних доріжках цього сезону не буде змінювати свого костюма від британського бренду Stella McCartney. Таке рішення Хоакін Фенікс обгрунтував бажанням вберегти планету від надмірної кількості відходів.

Промова 45-річного голлівудського актора теж стосувалася екологічної тематики. Хоакін Фенікс публічно заявив, що сучасному суспільству варто поважати права всіх живих істот на планеті. Нині люди безкарно домінують та експлуатують тварин, віддалившись від світу природи. Актор переконаний, що населенню всієї планети варто позбутися егоцентричного світогляду й почати важливі зміни на користь Землі.

Повний текст промови Хоакіна Фенікса на Оскарі-2020

Я зараз переповнений вдячністю. Але при цьому я не відчуваю якоїсь переваги над моїми колегами-номінантами, тому що ми поділяємо любов до кіно, і ця форма самовираження дала мені надзвичайне життя. Не знаю навіть, ким би я був без цього.

Але мені здається, що найбільший подарунок, який вона дала мені й багатьом в цій кімнаті, – голос. Я багато розмірковував про деякі проблеми, з якими всі ми стикаємося. Інколи ми думаємо, що відстоюємо різні цінності. Але я бачу деяку спільність.

Ми говоримо про гендерну нерівність, расизм, боротьбу проти насильства і дивних звичаїв певних корінних народів, або коли говоримо про права тварин. Іншими словами, ми виступаємо проти переконання, що одна нація, одна раса, одна стать або один вид має право домінувати, контролювати та експлуатувати іншого безкарно.



Промова Хоакіна Фенікса на Оскарі-2020 / Getty Images

Мені здається, що ми занадто віддалилися від природного світу. Багато з нас винні в егоцентричному світогляді. Ми віримо в те, що ми – центр Всесвіту. Ми грабуємо природні ресурси. Ми вважаємо, що маємо право штучно запліднювати корову, а потім забирати її дитя, навіть коли її крики й страждання очевидні. Ми беремо її молоко, призначене для теляти, і додаємо в каву або пластівці.

Думаю, ми просто боїмося змінитися, тому що заради цього доведеться чимось пожертвувати, від чогось відмовитися. Але люди настільки винахідливі й креативні, що я впевнений, що коли ми використовуємо любов і співчуття як керівні принципи, ми зможемо створити й розвивати системи, які будуть корисні всім живим істотам і навколишньому середовищу.

Тепер про мене – я був негідником. Я був егоїстом, іноді навіть жорстокою людиною, з якою важко працювати. Однак я вдячний вам за те, що ви дали мені другий шанс. Думаю, ми стаємо кращими, коли підтримуємо один одного. Не коли викреслюємо з життя за помилки минулого, а коли допомагаємо рости, вчимо один одного і йдемо до спокути. Це найкраща риса людства.

Коли моєму брату було 17, він написав таке: "Рятуйте любов'ю, тоді з вами буде світ". Спасибі.