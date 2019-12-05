"Ірландець": найдорожчий фільм Мартіна Скорсезе

Найдовший фільм в кар’єрі Скорсезе став найдорожчим дотепер проектом Netflix і вже включився в гонитву за Оскаром.

Терпляче, стримане і холодне гангстерське кіно триває близько 3,5 години. Скорсезе був одним із тих, хто романтизував гангстерів і створив жанр як такий. А "Ірландцем" режисер ніби звертається до своїх старіших робіт – "Славних хлопців” і "Казино" – та показує наслідки мафіозного життя, коли вечірки стихають, а друзі повмирали своєю, чи не дуже, смертю.

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"Ірландець": офіційний кадр з фільму / IMDb

"Ірландець" базується на мемуарах колишнього прокурора США Чарльза Брандта під назвою "Я чув ти фарбуєш будинки". "Фарбувати будинки" – це такий синонім до вбивства, бо кров жертви після пострілу часто опиняється на стінах.

Френк Ширане на кличку Ірландець, персонаж Аль Пачіно, каже: "Ти ніколи не помічаєш, як швидко летить час, поки не добираєшся до кінцевої точки". Те ж саме відбувається і з хронометражем стрічки Скорсезе, і з оповіддю самого Френка. Події "Ірландця" стрибають у часі, згортаючи і перекроюючи його на вимогу оповідача. Загалом кіно охоплює 1955-2003 роки і Френк пригадує випадкові дні у цьому проміжку, від того, як водив вантажівку з яловичиною чи рухався стрімкою кар’єрою кілера, і аж до ретроспективи на старості років.



"Ірландець": офіційний кадр з фільму / IMDb

Спочатку Френк працював на Рассела Буфаліно, якого зіграв Джо Пеші, а потім – на Джиммі Хоффу, персонажа Аль Пачіно. У цих 70+-річних акторів 4 Оскара на трьох і багатий стаж у гангстерському кіно, і цим про їхню акторську майстерність все сказано. Вони настільки міцно зрослись із такими ролями, що при згадці мафії у першу чергу пригадуються саме їхні обличчя.

"Ірландець" – Френкова версія його життєвої історії, аж поки кіно не перевинаходить себе і не дивиться на ті ж події очима інших людей. Наприклад, донька Френка Пеггі. Вона, як і інші жінки в фільмах Скорсезе, виконує фонову роль. Жінки тут – не більше за красивий аксесуар чи неприємність, що примушує зупиняти машину на узбіччі для "перекуру". Скорсезе показує нам Френкове бачення світу, щоб потім було зрозуміло наскільки сліпим той залишався у стосунках з близькими. Тому факту, що він покинув дружину заради офіціантки, Френк присвятив аж одне речення в своїй розповіді на 209 хвилин. Роздуми про те, як діти сприймуть розлучення, зайняли не довше. Пеггі ніколи не каже батькові, що у неї на думці, вона лише мовчить і спостерігає. Вони із сестрами боялись звернутись по допомогу до батька через його жорстокість і у підсумку були незахищеними. Він дізнається, що коли думав, що захищає свою сім’ю, у певному сенсі робив навпаки.



"Ірландець": офіційний кадр з фільму / IMDb

Чим старшим стає Френк, чим більше втрачає людей, чим більше його ідолів падуть і зникають, тим більше Ірландець задумується про те, що насправді має вагу.

Якщо все своє життя присвятити тому, щоб допомогти іншим зустріти смерть, починаєш добряче задумуватись тоді, коли твоя смерть вже на порозі. "Ірландець" – кіно про вину, гріх і спокуту. Одне з найкращих в цьому році, на думку критиків, та й букмекерів також. Рейтинг фільму на IMDb – 8,3.

Дивіться трейлер фільму "Ірландець" онлайн:

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