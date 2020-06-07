Картинки з Трійцею: картинки-привітання зі святом
7 червня християни святкують Трійцю. Цей день ще в народі називають Зеленими святами, адже всі храми та оселі прикрашають зеленим листям. На Трійцю люди вітають одне одних красивими листівками та обмінюються добрими словами.
Трійця припадає завжди на 50-ий день після Воскресіння Христового. 8 червня, в понеділок, одразу після Трійці, православні віряни відзначають День Святого Духа. Зелені свята відзначаються три дні: в неділю, понеділок та вівторок, повідомляє 24 канал.
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Картинки-привітання з Трійцею
Листівка з Трійцею
Картинки з Трійцею
Привітання зі Святою Трійцею
Привітання з Трійцею
Картинки з Трійцею
Листівки з Трійцею
Картинки-привітання з Трійцею