7 червня християни святкують Трійцю. Цей день ще в народі називають Зеленими святами, адже всі храми та оселі прикрашають зеленим листям. На Трійцю люди вітають одне одних красивими листівками та обмінюються добрими словами.

Трійця припадає завжди на 50-ий день після Воскресіння Христового. 8 червня, в понеділок, одразу після Трійці, православні віряни відзначають День Святого Духа. Зелені свята відзначаються три дні: в неділю, понеділок та вівторок, повідомляє 24 канал.

До теми Коли Трійця у 2020 році: дата свята в Україні

Картинки-привітання з Трійцею



Листівка з Трійцею



Картинки з Трійцею



Привітання зі Святою Трійцею



Привітання з Трійцею



Картинки з Трійцею



Листівки з Трійцею



Картинки-привітання з Трійцею