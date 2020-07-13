7 фільмів з Келлі Престон, які назавжди запам'ятаються її прихильникам
Голлівудська акторка Келлі Престон померла 12 липня у США. Її чоловік Джон Траволта вже відреагував на смерть коханої, написавши зворушливий допис у мережі. Та поки весь світ оплакує втрату, журналісти LifeStyle 24 вирішили згадати найкращі фільми Келлі Престон, які назавжди запам'ятаються кіноманам.
Що сталось з Келлі Престон
Акторка Келлі Престон упродовж 2 років боролась з раком молочної залози. Про це 13 липня розповів її чоловік Джон Траволта. Однак лікування, яке проходило у Техасі, не дало результату: Келлі Престон померла на 57 році життя.
Читайте також Джон Траволта прокоментував смерть дружини Келлі Престон: Ти вся моя любов
Похорон акторки буде закритим для громадськості та ЗМІ, про що вже заявили представники голлівудського подружжя. Джон Траволта звернувся до всіх з проханням дослухатись до його прохання та дати змогу без камер та галасу попрощатись з Келлі Престон.
Келлі Престон: 7 фільмів з акторкою
Наразі весь світ оговтується від новини про раптову смерть Келлі Престон. У мережі все більше людей публікують дописи зі словами співчуття Джону Траволті, його дітям та всім родичам і друзям. Журналісти 24 каналу вирішили по-особливому віддати шану Келлі Престон. Ми підібрали 7 найкращих фільмів з доробку акторки, які точно знають вітчизняні кіномани.
Зазначимо, що вибрати стрічки з десятків успішних картин було непросто. Тому у добірці враховано рейтинг фільмів Келлі Престон за оцінкою глядачів, що користуються сервісом IMDb.
-
"Близнюки"
Рік виходу – 1988
Жанр – комедія
Рейтинг IMDb – 6,1
"Близнюки" – це неперевершена американська комедія, головні ролі в якій виконали Арнольд Шварценеггер та Денні ДеВіто. А от Келлі Престон тут зіграла Марні Мейсон – кохану дівчину одного з головних героїв.
Келлі Престон у фільмі "Близнюки" / Фото IMDb
За сюжетом, близнюків, які через генетичні експерименти не схожі один на одного, розлучають. Однак минуло багато років і Джуліус та Вінсент знайшли один одного. Перший герой – високий та освідчений чоловік, який зовсім не знає життя, а Вінчент – веселий коротун, ласий до грошей та жінок. У компанії подружок Джуліус та Вінсент вирушають на пошуки матері та весь час намагаються втекти від найманого вбивці, який має завдання усунути проблему.
Дивіться трейлер до фільму "Близнюки": відео
-
"Від заходу до світанку"
Рік виходу – 1996
Жанр – бойовик, хорор
Рейтинг IMDb – 7,6
За сюжетом, брати Гекко, який неперевершено зіграли Джордж Клуні та Квентін Тарантіно, втекли з в'язниці та пограбували банк. Щоб уникнути відповідальності, злочинцям потрібно якомога швидше перетнути кордон з Мексикою. Для цього вони беруть у заручники пастора та на його фургоні вирушають у мандрівку. Одразу за кордоном брати Гекко зупиняються в заздалегідь обумовленому місці – стриптиз-клубі. Та тільки тут починаються їхні небезпечні пригоди, адже всі танцівниці та працівники бару – це вампіри.
Дивіться трейлер до фільму "Від заходу до світанку": відео
У фільмі "Від заходу до світанку" Келлі Престон зіграла епізодичну роль. У стрічці вона постала журналісткою Келлі Гог, що висвітлює кримінальну справу у ЗМІ.
Келлі Престон у фільмі "Від заходу до світанку" / Фото Кадр з фільму
-
"Дурман кохання"
Рік виходу – 1997
Жанр – романтична комедія
Рейтинг IMDb – 6,1
У центрі фільму "Дурман кохання" – історія астронома Сема, який переживає болісний розрив з коханою дівчиною Ліндою. Саме цю героїню зіграла Келлі Престон. Сем оселяється навпроти будинку колишньої дівчини, де вона вже живе з новим обранцем Антоном. Та виявляється, помститись ексбойфренду прагне і Меггі, яка об'єднує зусилля з головним героєм, щоб провчити парочку. І курйозні пригоди їм гарантовані.
Дивіться трейлер до фільму "Дурман кохання": відео
Дивіться також Найкращі фільми за версією IMDb: 250 стрічок, які варто переглянути кожному
-
"Чого хоче дівчина"
Рік виходу – 2003
Жанр – романтична комедія
Рейтинг IMDb – 5,8
Ще одна комедія в доробку Келлі Престон – "Чого хоче дівчина". Тут акторка зіграла роль мами головної героїні, яка прагне віднайти свого батька. Дівчина 17 років чула від неньки, що її колишній батько – виходець з аристократичної сім'ї. Коли ж Дафна приїжджає до Лондона, розуміє, що є донькою політика, який балотується в прем'єр-міністри. Вона намагається стати частинкою його елітного життя та врешті розуміє, чому її мама повернулась у США.
Дивіться трейлер до фільму "Чого хоче дівчина": відео
-
"Старі пси"
Рік виходу – 2009
Жанр – комедія
Рейтинг IMDb – 5,4
Фільм "Старі пси" є особливим у творчості Келлі Престон, адже тут акторка постала на екрані зі своїм чоловіком Джоном Траволтою.
За сюжетом, Ден (Робін Вільямс) та Чарлі (Джон Траволта) – добрі друзі та власники спортивної маркетингової фірми. Перший – дуже імпульсивний романтик, який всього за день знайомства з дівчиною одружується з нею. Зрозумівши, що накоїв, вже наступну добу Ден витрачає на розлучення з Вікі. Однак минає 7 років і головний герой дізнається, що його одноденна кохана виховує двійнят від нього. Дітей вона вимушена залишити на 2 тижні з татусем, що переверне його життя з ніг на голову.
Дивіться трейлер до комедії "Старі пси": відео
-
"Казино Джек"
Рік виходу – 2010
Жанр – кримінальна комедія
Рейтинг IMDb – 6,2
У цій стрічці Келлі Престон зіграла роль дружини колишнього республіканського лобіста Джека Абрамоффа. Чоловік втілив корупційні схеми, головною метою яких було збагачення головного героя. Та все таємне стало явним: Джек попався на купівлі збиткового казино і незаконних збагаченнях. Тому тепер лобіст та його дружина вкладають всі сили, аби витягнути його з цієї скандальної справи.
Дивіться трейлер до фільму "Казино Джек": відео
-
"Кодекс Готті"
Рік виходу – 2018
Жанр – кримінальна драма
Рейтинг IMDb – 4,8
Останньою роботою у фільмографії Келлі Престон була драма "Кодекс Готті". Колегою по знімальному майданчику акторки був її чоловік Джон Траволта.
Це історія про легендарного мафіозі, який був вихідцем з сім'ї італійських емігрантів. Вже у підлітковому віці Готті вступив у банду та проявляв себе там лідером, підкорюючи вулиці Бронкса, Гарлема та Квінса. І коли його просять помститись своєму босу, він без вагань вбиває Пола Кастеллано і очолює мафію Нью-Йорка. І на цій посаді головний герой покаже безстрашного лідера, який не боїться публічності та завойовує прихильність навіть місцевих жителів.
Дивіться трейлер до фільму "Кодекс Готті": відео