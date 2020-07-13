Голлівудська акторка Келлі Престон померла 12 липня у США. Її чоловік Джон Траволта вже відреагував на смерть коханої, написавши зворушливий допис у мережі. Та поки весь світ оплакує втрату, журналісти LifeStyle 24 вирішили згадати найкращі фільми Келлі Престон, які назавжди запам'ятаються кіноманам.

Що сталось з Келлі Престон

Акторка Келлі Престон упродовж 2 років боролась з раком молочної залози. Про це 13 липня розповів її чоловік Джон Траволта. Однак лікування, яке проходило у Техасі, не дало результату: Келлі Престон померла на 57 році життя.

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Похорон акторки буде закритим для громадськості та ЗМІ, про що вже заявили представники голлівудського подружжя. Джон Траволта звернувся до всіх з проханням дослухатись до його прохання та дати змогу без камер та галасу попрощатись з Келлі Престон.

Келлі Престон: 7 фільмів з акторкою

Наразі весь світ оговтується від новини про раптову смерть Келлі Престон. У мережі все більше людей публікують дописи зі словами співчуття Джону Траволті, його дітям та всім родичам і друзям. Журналісти 24 каналу вирішили по-особливому віддати шану Келлі Престон. Ми підібрали 7 найкращих фільмів з доробку акторки, які точно знають вітчизняні кіномани.

Зазначимо, що вибрати стрічки з десятків успішних картин було непросто. Тому у добірці враховано рейтинг фільмів Келлі Престон за оцінкою глядачів, що користуються сервісом IMDb.

"Близнюки"

Рік виходу – 1988

Жанр – комедія

Рейтинг IMDb – 6,1

"Близнюки" – це неперевершена американська комедія, головні ролі в якій виконали Арнольд Шварценеггер та Денні ДеВіто. А от Келлі Престон тут зіграла Марні Мейсон – кохану дівчину одного з головних героїв.



Келлі Престон у фільмі "Близнюки" / Фото IMDb

За сюжетом, близнюків, які через генетичні експерименти не схожі один на одного, розлучають. Однак минуло багато років і Джуліус та Вінсент знайшли один одного. Перший герой – високий та освідчений чоловік, який зовсім не знає життя, а Вінчент – веселий коротун, ласий до грошей та жінок. У компанії подружок Джуліус та Вінсент вирушають на пошуки матері та весь час намагаються втекти від найманого вбивці, який має завдання усунути проблему.

Дивіться трейлер до фільму "Близнюки": відео

"Від заходу до світанку"

Рік виходу – 1996

Жанр – бойовик, хорор

Рейтинг IMDb – 7,6

За сюжетом, брати Гекко, який неперевершено зіграли Джордж Клуні та Квентін Тарантіно, втекли з в'язниці та пограбували банк. Щоб уникнути відповідальності, злочинцям потрібно якомога швидше перетнути кордон з Мексикою. Для цього вони беруть у заручники пастора та на його фургоні вирушають у мандрівку. Одразу за кордоном брати Гекко зупиняються в заздалегідь обумовленому місці – стриптиз-клубі. Та тільки тут починаються їхні небезпечні пригоди, адже всі танцівниці та працівники бару – це вампіри.

Дивіться трейлер до фільму "Від заходу до світанку": відео

У фільмі "Від заходу до світанку" Келлі Престон зіграла епізодичну роль. У стрічці вона постала журналісткою Келлі Гог, що висвітлює кримінальну справу у ЗМІ.



Келлі Престон у фільмі "Від заходу до світанку" / Фото Кадр з фільму

"Дурман кохання"

Рік виходу – 1997

Жанр – романтична комедія

Рейтинг IMDb – 6,1

У центрі фільму "Дурман кохання" – історія астронома Сема, який переживає болісний розрив з коханою дівчиною Ліндою. Саме цю героїню зіграла Келлі Престон. Сем оселяється навпроти будинку колишньої дівчини, де вона вже живе з новим обранцем Антоном. Та виявляється, помститись ексбойфренду прагне і Меггі, яка об'єднує зусилля з головним героєм, щоб провчити парочку. І курйозні пригоди їм гарантовані.

Дивіться трейлер до фільму "Дурман кохання": відео

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"Чого хоче дівчина"

Рік виходу – 2003

Жанр – романтична комедія

Рейтинг IMDb – 5,8

Ще одна комедія в доробку Келлі Престон – "Чого хоче дівчина". Тут акторка зіграла роль мами головної героїні, яка прагне віднайти свого батька. Дівчина 17 років чула від неньки, що її колишній батько – виходець з аристократичної сім'ї. Коли ж Дафна приїжджає до Лондона, розуміє, що є донькою політика, який балотується в прем'єр-міністри. Вона намагається стати частинкою його елітного життя та врешті розуміє, чому її мама повернулась у США.

Дивіться трейлер до фільму "Чого хоче дівчина": відео

"Старі пси"

Рік виходу – 2009

Жанр – комедія

Рейтинг IMDb – 5,4

Фільм "Старі пси" є особливим у творчості Келлі Престон, адже тут акторка постала на екрані зі своїм чоловіком Джоном Траволтою.

За сюжетом, Ден (Робін Вільямс) та Чарлі (Джон Траволта) – добрі друзі та власники спортивної маркетингової фірми. Перший – дуже імпульсивний романтик, який всього за день знайомства з дівчиною одружується з нею. Зрозумівши, що накоїв, вже наступну добу Ден витрачає на розлучення з Вікі. Однак минає 7 років і головний герой дізнається, що його одноденна кохана виховує двійнят від нього. Дітей вона вимушена залишити на 2 тижні з татусем, що переверне його життя з ніг на голову.

Дивіться трейлер до комедії "Старі пси": відео

"Казино Джек"

Рік виходу – 2010

Жанр – кримінальна комедія

Рейтинг IMDb – 6,2

У цій стрічці Келлі Престон зіграла роль дружини колишнього республіканського лобіста Джека Абрамоффа. Чоловік втілив корупційні схеми, головною метою яких було збагачення головного героя. Та все таємне стало явним: Джек попався на купівлі збиткового казино і незаконних збагаченнях. Тому тепер лобіст та його дружина вкладають всі сили, аби витягнути його з цієї скандальної справи.

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"Кодекс Готті"

Рік виходу – 2018

Жанр – кримінальна драма

Рейтинг IMDb – 4,8

Останньою роботою у фільмографії Келлі Престон була драма "Кодекс Готті". Колегою по знімальному майданчику акторки був її чоловік Джон Траволта.

Це історія про легендарного мафіозі, який був вихідцем з сім'ї італійських емігрантів. Вже у підлітковому віці Готті вступив у банду та проявляв себе там лідером, підкорюючи вулиці Бронкса, Гарлема та Квінса. І коли його просять помститись своєму босу, він без вагань вбиває Пола Кастеллано і очолює мафію Нью-Йорка. І на цій посаді головний герой покаже безстрашного лідера, який не боїться публічності та завойовує прихильність навіть місцевих жителів.

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