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Кейт Міддлтон приміряла брендове пальто для поїздки в Шотландію: фото

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Кейт Міддлтон у Шотландії / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджська продовжує активно працювати над впровадженням свого нового проєкту 5 Big Questions on the Under Fives. У рамках цієї ініціативи Кейт Міддлтон відвідала Шотландію, де встигла продемонструвати вишуканий образ.

Поїздку представниця британської монархії здійснила 12 лютого. Кейт Міддлтон відвідала шотландське місто Абердин, де поспілкувалась з місцевими жителями про ранній розвиток дитини. Окрім цього, герцогиня Кембриджська зустрілась з волонтерами та людьми, які пережили безпритульність в дитинстві. Ця зустріч була важливою для дружини принца Вільяма, адже так вона намагалась довідатись, як побутові умови впливають на формування характеру та світогляду дитини. 

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Для цієї поїздки Кейт Міддлтон обрала блакитне пальто від бренду Reiss. Вартість одягу становить близько 330 євро, що в гривневому еквіваленті сягає 9 тисяч. Герцогиня Кембриджська вирішила врахувати модні тренди, відтак до верхнього одягу підібрала теплу водолазку такого ж кольору. До монохромного верху знаменита модниця одягнула приталені штани та взуття на стійких підборах. 

Кейт Міддлтон у Шотландії
Кейт Міддлтон у Шотландії / Getty Images 

Розкішний вихід Кейт Міддлтон
Розкішний вихід Кейт Міддлтон / Getty Images

Цікаво, що того ж дня дружина принца Вільяма відвідала місто Ньютаунардс, що в Північній Ірландії. Там Кейт Міддлтон відвідала ферму The Ark і поспілкувалась з британцями про виховання дітей. Герцогиня Кембриджська постала перед камерами у тій же водолазці та штанах, однак кардинально змінила свій образ завдяки буденній куртці з нашивними кишенями та черевикам без підборів.

Кейт Міддлтон у Північній Ірландії
Кейт Міддлтон під час поїздки до Північної Ірландії / Twitter / @KensingtonRoyal

кейт міддлтон в північній ірландії
Кейт Міддлтон під час поїздки до Північної Ірландії / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон LifeStyle Стиль і мода
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