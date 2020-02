Кейт Міддлтон приміряла брендове пальто для поїздки в Шотландію: фото

Герцогиня Кембриджська продовжує активно працювати над впровадженням свого нового проєкту 5 Big Questions on the Under Fives. У рамках цієї ініціативи Кейт Міддлтон відвідала Шотландію, де встигла продемонструвати вишуканий образ.

Поїздку представниця британської монархії здійснила 12 лютого. Кейт Міддлтон відвідала шотландське місто Абердин, де поспілкувалась з місцевими жителями про ранній розвиток дитини. Окрім цього, герцогиня Кембриджська зустрілась з волонтерами та людьми, які пережили безпритульність в дитинстві. Ця зустріч була важливою для дружини принца Вільяма, адже так вона намагалась довідатись, як побутові умови впливають на формування характеру та світогляду дитини. ​Цікаво: Сучасна принцеса: як змінювався стиль Кейт Міддлтон після королівського весілля Для цієї поїздки Кейт Міддлтон обрала блакитне пальто від бренду Reiss. Вартість одягу становить близько 330 євро, що в гривневому еквіваленті сягає 9 тисяч. Герцогиня Кембриджська вирішила врахувати модні тренди, відтак до верхнього одягу підібрала теплу водолазку такого ж кольору. До монохромного верху знаменита модниця одягнула приталені штани та взуття на стійких підборах.

Кейт Міддлтон у Шотландії / Getty Images

Розкішний вихід Кейт Міддлтон / Getty Images Цікаво, що того ж дня дружина принца Вільяма відвідала місто Ньютаунардс, що в Північній Ірландії. Там Кейт Міддлтон відвідала ферму The Ark і поспілкувалась з британцями про виховання дітей. Герцогиня Кембриджська постала перед камерами у тій же водолазці та штанах, однак кардинально змінила свій образ завдяки буденній куртці з нашивними кишенями та черевикам без підборів.

Кейт Міддлтон під час поїздки до Північної Ірландії / Twitter / @KensingtonRoyal

Кейт Міддлтон під час поїздки до Північної Ірландії / Getty Images