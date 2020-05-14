Світська левиця навіть під час карантину не відмовляється від вишуканих образів та продовжує приміряти пікантні вбрання. Кім Кардашян показала фото у розкішній сукні з відвертим декольте, засвітивши свій пишний бюст.

Мати чотирьох дітей не приховує того, що ізоляція стала дле неї справжнім випробуванням. Кім Кардашян складно займатися вихованням нащадків та стежити за порядком у домі, проте вона все ж знаходить час для себе. Так, в інстаграм-профілі зірка опублікувала фото, які присвятила власній аудиторії – 170 мільйонам фоловерів.

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Судячи з усього, Кім вбралася саме з нагоди святкування любові шаленої кількості користувачів. На ній обтисла мінісукня оливкового кольору з багряними та золотими вставками, яка не дасть приховати жодний зайвий сантиметр. Вбрання на бретельках оголило не лише плечі знаменитості, а й груди, які ледь трималися у бюстгальтері сукні, всипаному камінням.

Попри те, що Кім Кардашян не вийшла далі дверей свого будинку, вона не забула підібрати стильний аксесуар – невеличку сумку жовтого кольору, яка гармонійно поєднувалася з загальним образом. Зірка вирішила обмежитись довгою косою замість вишуканої укладки. Для домашньої зйомки такий вибір був як ніколи доречним.



Кім Кардашян підкреслила груди у відвертій сукні / Фото: Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян підкреслила груди у відвертій сукні / Фото: Instagram / @kimkardashian