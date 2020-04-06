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Кім Кардашян презентувала нову лінію білизни: сексуальні фото

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Кім Кардашян у сексуальній зйомці / Instagram / @skims

Хоч Кім Кардашян з чоловіком Каньє Вестом та дітьми перебувають на карантині, це не привід відмовитись від роботи. Так, у мережі зірка презентувала нову лінію білизни, яка викликала захват у тисяч її прихильників.

Відомо, що фотосесію Кім Кардашян провела незадовго до пандемії коронавірусу. На спокусливих знімках зірка постала у безшовних трусах з завищеною талією, стрінгах, а також кроп-топах. Всі сексуальні комплекти білизни увійшли до нової колекції бренду Skims. Особлива лінія одягу від Кім Кардашян отримала назву Small Essentials, про що дизайнерка залюбки розповіла прихильникам. 

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"Поверніться до базових речей за допомогою Skims Small Essentials – колекції з ефектом другої шкіри. Придбати нові моделі, які зроблені в п'яти кольорах, можна 8 квітня з 9 ранку до 12 ночі", – анонсувала Кім Кардашян. 

Наразі вже створилась онлайн-черга з модниць, які хочуть придбати білизну від американської зірки. Шалений попит на колекцію був прогнозований, адже від сексуальних рекламних фото Кім Кардашян неможливо відірвати погляду. 


Кім Кардашян у спокусливій рекламі Skims / ​Instagram / @skims

Як відомо, цей комерційний проєкт Кім Кардашян створила у 2019 році. Вона заявила, що кожна жінка потребує якісної корегувальної спідньої білизни всіх відтінків шкіри. Колекцію вона вирішила назвати Kimono, через що отримала шквал критики. Японці вимагали не використовувати у бренді таких товарів назву їхнього національного вбрання, а на знак протесту навіть створили хештег #KimOhNo. Після гучного скандалу Кім Кардашян оголосила про перезапуск її проєкту, який вже вийшов із назвою Skims.

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Кім Кардашян Стиль і мода
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