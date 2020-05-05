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Кім Кардашян розбурхала мережу сексуальними фото в купальнику: 18+

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Кім Кардашян у білизні
Кім Кардашян у білизні / Instagram / @kimkardashian

Американська блогерка та бізнесвумен Кім Кардашян вкотре розбурхала мережу. Запальна красуня приміряла сексуальні образи, в яких взяла участь у провокативній фотосесії.

Кім Кардашян полюбляє хизуватись своїми апетитними формами, приміряючи сексуальну білизну чи купальники. Всі знімки вона публікує в інстаграмі, де за її життям залюбки стежать понад 168 мільйонів людей. Тому провокативні кадри з Кім частенько з'являються у мережі.

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Та днями запальна представниця сімейства Кардашян зуміла перевершити всі очікування прихильників. Красуня постала перед камерою у білизні зі зміїним принтом. Окрім цього, її волосся було пофарбовано так само, що виглядало дуже звабливо. 

Спекотні фото Кім Кардашян
Спекотні фото Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян у сексуальній зйомці
Кім Кардашян у сексуальній зйомці / Instagram / @kimkardashian

Та на цьому сексапільна Кім Кардашян не зупинилась. Вже на інших кадрах вона позувала у золотистому купальнику, який підкреслив її округлі стегна та пишні груди. Позаду Кім виднівся морський пейзаж, тому знімки блогерка лаконічно підписала "Сонячні промені". 

Цікаво, що для цієї фотосесії Кім Кардашян обрала і прикраси, які неможливо не помітити. На шиї зірки можна побачити блискучий чокер, який є одним із улюблених аксесуарів американки. Волосся цього разу Кім зібрала у косички. 

Кім Кардашян
Кім Кардашян у купальнику / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян засвітила пишні форми
Кім Кардашян засвітила пишні форми / Instagram / @kimkardashian

Зваблива Кім Кардашян
Зваблива Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Кім Кардашян
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