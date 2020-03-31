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Клаудія Шиффер прикрасила британський глянець: сексуальні фото моделі

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Клаудія Шиффер в еротичній зйомці / www.elle.com

49-річна Клаудія Шиффер стала головною зіркою британського журналу Elle. Модель приміряла пікантні образи, засвітивши свою розкішну фігуру.

Журнал з неперевершеною Клаудією Шиффер надійде у продаж вже у квітні 2020 року. А поки представники Elle підігріли цікавість до випуску, опублікувавши фрагменти відвертого інтерв'ю та фотосесії.

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Клаудія Шиффер постала на обкладинці глянцю у топі та шортах із завищеною талією. Манекенниця зізналась, що завжди привертала увагу людей своєю зовнішністю. Однак на піку популярності побачила, як її краса змушувала прихильників вдаватись до безумних дій. 

"Це було безумство, я відчувала себе рок-зіркою. Я навіть не могла спокійно дійти до своєї машини без охоронців, які допомагали торувати шлях. У мене була охорона на кожному показі. Бувало, що я виходила на подіум, а після повернення виявляла, що моя спідня білизна пропала", – розповіла Клаудія Шиффер. 


Клаудія Шиффер прикрасила британський глянець / Elle UK

Окрім цього, 49-річна красуня зізналась, що змирилась з тим, що старіє. Клаудія Шиффер не засмучується через це та залюбки спостерігає за новим поколінням манекенниць на подіумах. 

"Свого часу я отримувала величезну кількість компліментів. Потім я просто перейшла до іншого етапу і почала рухатися далі. Тебе не зобов'язані все життя вважати красивою. Добре, що це було, але прийшов час передати естафету наступному поколінню. Для мене це цілком природно. Немає ніякої заздрості чи ревнощів. Якби мені зараз запропонували прийняти чарівну таблетку молодості, від якої я б знову стала виглядати на 20 років, я б відмовилась", – зазначила вона.

Та і в 49 років Клаудія Шиффер виглядає неперевершено, що підтверджують нові фото, зроблені для Elle. 

 Неперевершена Клаудія Шиффер / Elle UK​

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика
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