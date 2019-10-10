Коли в Україні буде Чорна п’ятниця: дата

Чорну п’ятницю чекає кожен затятий шопоголік. У цей день можна придбати улюблені речі з величезною знижкою. Офіційно в Україні Чорна п’ятниця розпочнеться 29 листопада, втім деякі магазини стартують швидше, і вже 22 листопада можна "полювати" за розпродажами та знижками.

У деяких популярних магазинах знижки діють не лише один день. Часто можна побачити одяг з позначкою "Sale" ще впродовж тижня після старту акції. Зверніть увагу на те, що на побутові товари діє знижка навіть до 70%, відтак, якщо ви плануєте придбати дорогу річ, то краще це зробити у період Black Friday. Таким чином ви суттєво зекономите витрату коштів зі свого гаманця.

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Чорна п’ятниця передбачає дешевші покупки майже у кожному магазині чи торговому центрі, а також у відомих інтернет-магазинах. Найбільше покупці у цей день купують одяг, взуття, побутову техніку, товари для краси і побуту.



Чорна п'ятниця 2019

Мабуть, кожен з нас знає, що таке Black Friday і які наслідки несе за собою. У магазині на вас чекає не лише мега знижка, але й величезна черга до примірочної та каси. Тому за можливості, якщо ви маєте на меті придбати певну річ – підіть у магазин заздалегідь, аби поміряти її у спокійній обстановці. Торгові центри у Чорну п'ятницю заповнює справжній аншлаг покупців, тому перед початком найочікуванішого дня, складіть собі ретельний список обов’язкових покупок для того, щоб ви не витрачали час на непотрібні речі.

Чорна п'ятниця прийшла до нас з Америки. Тепер цей день відзначають у цілому світі. Зародженням цього щасливого дня шопоголіків послужив великий розпродаж речей після Дня Подяки, який у США є державним святом.



Як проходить Чорна п'ятниця в Америці

Після кожного четвертого тижня в листопаді магазини і інтернет-майданчики приєднуються до цієї акції, роблячи на товари неймовірні знижки. В Америці знижки сягають до 85-90%, а покупці ночують біля магазинів. У Black Friday магазини відкриваються на декілька годин швидше і працюють до опівночі. Американці цього дня навіть беруть додатковий вихідний день, аби встигнути придбати усі найбажаніші речі.

Чорна п’ятниця – початок покупок до різдвяних свят, тож придивіться уважно до товарів і, можливо, вам вдасться придбати щось для своїх рідних та близьких за привабливими цінами.