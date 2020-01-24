Коли святкують Масляну в Україні: дата і традиції

Масляна – це одне з найстаріших свят слов'янських народів, яке символізує прихід весни. З приходом масляної розпочинаються справжні народні гуляння, які тривають увесь тиждень. Завершується свято Прощеною неділею, після якої розпочинається Великий піст.

Свято Масляна тісно пов'язане з Великоднем, адже під час Великого посту не можна вживати молочні страви, які складаються з яєць, молока, масла та сметани. На Масляну дозволяється їсти молочні страви досхочу увесь тиждень.

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Щоб зрозуміти, на коли припадає святкування Масляної, треба від дати Великодня (19 квітня) вирахувати 48 днів до Великого посту (2 березня), а тоді ще тиждень перед початком посту. Таким чином, Масляна у 2020 році розпочнеться у понеділок, 24 лютого, а завершиться у неділю, 1 березня.

Що готують на Масляну

Головний символ Масляної – млинці. Вони можуть бути різного приготування, але обов'язково мають бути у формі кола, адже вони символізують Сонце. Готувати млинці можна з будь-якими начинками. На частування запрошують в гості рідних та близьких і самі ходять в гості.



Млинці на Масляну 2020

Окрім млинців на Масляну також готують оладки, пироги, вареники, сирники, пампушки, булочки та іншу випічку. В останній день святкування, на Прощену неділю, перед початком Великого посту, на столі головною стравою має бути яєчня.

Прикмети і традиції на Масляну

Перший млинець, спечений на Масляну, призначається для поминання покійних. Замішувати тісто треба мовчки з думками про людей, яких вже немає поруч. Віддайте млинець пташці, яка полетить в небо до ваших близьких.

Вважається, що якщо млинці на Масляну будуть пишними та гарно спечуться, то рік буде благополучним. Млинці, які не матимуть форми, будуть занадто тонкі чи товсті – прогнозують невдачі та проблеми.

Якщо напечете високу гірку млинців – до заможності, низька гірка – до неврожаю.

Якщо холодно на Масляну – літо буде теплим, а як йде дощ – осінь буде багатою на гриби.

Святкування Масляної по днях тижня

Понеділок (24 лютого) – перший день Масляної має назву "Зустріч". Цього дня треба запрошувати до себе в гості родичів і пригощати їх різноманітними млинцями та смаколиками. В народі також є звичай ставити в центрі святкування солом'яну ляльку, яка буде стояти аж до завершення свята.

Зробити таку ляльку можна і в домашніх умовах з соломи і тканини. Рекомендується робити її з добрими помислами та гарним настроєм. Якщо поставити ляльку на видне місце, вона принесе радість, благополуччя та достаток.



Лялька з соломи на Масляну 2020

Вівторок (25 лютого) – другий день Масляної називається "Загравання". У цей день заведено веселитися та кататися на санках.

Середа (26 лютого) – третій день свята називається "Ласунка". Господині готують велику кількість страв і пригощають ними всіх, хто прийде в гості. Першочерговою і основною стравою, звісно ж, залишаються млинці.

Четвер (27 лютого) – четвертий день гучних святкувань називається "Розгуляй". Цього дня народні гуляння мають тривати від ранку до вечора.

П'ятниця (28 лютого) – п'ятий день Масляної має назву "Тещині вечірки". Зять повинен у цей день закликати тещу з тестем в свою оселю і приготувати для них млинці. Вірять, що такі гостини можуть примирити сім'ї, якщо раніше у них були сварки.

Субота (29 лютого) – шостий день святкування називається "Посиденьки зовиці". У передостанній день Масляної невістка запрошує до себе в гості своїх рідних батьків та батьків чоловіка.

Неділя (1 березня) – сьомий день Масляної традиційно супроводжуються "Прощеною неділею". Напередодні Великого посту усім варто попросити пробачення у тих людей, перед якими ви завинили. Прощена неділя є дуже світлим днем перед Великим постом. В останній день Масляної спалюють ляльку з соломи.



Спалювання ляльки на Масляну