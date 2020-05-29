Королева Нідерландів показала, як має виглядати сучасний монарх

У багатьох людей королеви асоціюються з пишними сукнями та елегантними вбраннями. Однак часи змінюються і сучасні монархи теж слідують модним трендам. Це залюбки продемонструвала королева Нідерландів Максима.

Днями Її Величність відвідала острів Тексел, що входить до Нідерландів. Там королева Максима влаштувала зустріч з місцевими представниками туризму та влади, аби дізнатись, як пандемія коронавірусу вплинула на їхні доходи. Та не тільки мета зустрічі привернула увагу преси. Журналісти LIfeStyle 24 були вражені яскравим образом 49-річної королеви.

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На офіційну зустріч Максима прийшла у помаранчевій об'ємній сорочці та штанах-кюлотах з біло-червоним принтом. Саме ці елементи гардеробу є трендами сезону. Тому королева Нідерландів вкотре довела, що Її Величності теж стежать за модними тенденція і прагнуть осучаснювати монархічні правила.

Цікаво, що королева Максима надала перевагу взуттю на підборах. У босоніжках Її Величність з легкістю пройшлась піщаним пляжем, вітаючись з нідерландцями.



Ефектний вихід королеви Максими / Фото Getty Images

Зустріч пройшла у закритому для ЗМІ режимі. Однак у мережі з'явились фото, на яких видно, що всі учасники офіційного заходу дотримувались дистанції, однак відмовились від медичних масок.

А вже після бесіди з представниками туризму Максима залюбки пройшлась вулицями острова. Королева віталась з усіма перехожими та отримала від прихильників книгу у подарунок. Упродовж всієї прогулянки Її Величність супроводжували приватні охоронці.



Королева Нідерландів на офіційній зустрічі / Фото Getty Images



Королева на острові Тексел / Фото Getty Images