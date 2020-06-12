Американська реаліті-зірка Кріссі Тейген наважилася видалити імпланти з грудей, які встановила 10 років тому. Красуня повідомила про те, що операція пройшла успішно.

34-річна знаменитість, дружина відомого співака Джона Ледженда, 10 років тому зробила операцію для того, щоб збільшити бюст. Проте материнство значно вплинуло на вигляд її грудей і жінка наважилася видалити імпланти. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала фото, які зробила після операції.

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Операція минула ідеально! Мені було боляче, але коли я прокинулася, все стало добре буквально за пів хвилини,

– зазначила в публікації Кріссі.

На честь виписки з лікарні дітки зірки – Майлз (2 роки) та Луна (4 роки) намалювали для матусі подарунки. На одному із дитячих малюнків було написано "Прощавайте, груди".

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Раніше Тейген зазначала, що перед операцією зробила тест на коронавірус, який показав негативний результат. Жінка була переконана в тому, що імпланти потрібно міняти кожні 10 років. Після того, як вона збільшила груди, пишний бюст можна було побачити у розкішних сукнях, в яких вона з'являлася на червоних доріжках. А обоє дітей знаменитості навіть отримували від неї молоко, що значно вклинуло на вигляд розкішних грудей,

Я подумала, що якщо буду позувати, лежачи на спині, то вони повинні бути в тонусі! Але потім з'являються діти, груди наповнюються молоком, а потім здуваються. Я думаю, що слід міняти імплантати кожні 10 років. Але коли у вас є діти, ви думаєте про ризики операції, і зараз я думаю, що не хотіла б померти на операційному столі,

– казала Кріссі.