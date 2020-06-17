Американська попспівачка зухвало підтримала ухвалення закону про захист ЛГБТ-спільноти від дискримінації. Крістіна Агілера позувала оголеною на тлі веселкового прапору, прикривши інтимні зони руками.

Епатажна співачка фотосесією викликала справжній фурор в мережі. Допис з'явився в її інстаграм-профілі й менше ніж за добу набрав понад 260 тисяч вподобань. На відверті кадри відреагувала навіть світська левиця Періс Гілтон, висловивши свою підтримку.

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Так, 39-річна Крістіна Агілера оголила спокусливе тіло, переможно тримаючи прапор ЛГБТ-спільноти в правій руці. Вона наважилася позувати без білизни, прикривши груди рукою.

З одягу на ній лише високі ботфорти золотистого кольору на шнурівці та чорні шкіряні рукавички. Інтимну зону зірка прикрила, піднявши праву ногу. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску в стилі ретро, а губи виділила темно-червоною помадою.



Крістіна Агілера оголилася на підтримку ЛГБТ-спільноти / Фото Instagram / @xtina

Представників ЛГБТ-спільноти Крістіна Агілера привітала серією фото, серед яких був не менш пікантний кадр. У шкіряних рукавичках та чорному сітчастому боді вона еротично позувала на камеру, додавши до світлини веселковий фільтр. Вона приспустила бретелі, засвітивши оголені груди, й спокусливо привідкрила губи, нафарбовані червоною помадою.



Крістіна Агілера підтримала ЛГБТ-спільноту / Фото Instagram / @xtina