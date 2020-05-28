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Крістіна Агілера в сексуальному образі показала оголені груди: фото 18+

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Крістіна Агілера
Крістіна Агілера / Instagram / @xtina

Відома американська співачка Крістіна Агілера розбурхала мережу новими еротичними кадрами. Зірка постала перед камерою з яскравою помадою на губах та оголеними грудьми.

Жінки світового шоу-бізнесу продовжують ділитися еротичними світлинами. До їх числа приєдналася Крістіна Агілера. Улюблениця мільйонів, пісні якої лунають у різних куточках світу, поширила на особистій сторінці в інстаграмі декілька спекотних кадрів, де показала свої оголені форми. 

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Артистка ніколи не соромилася демонструвати свої принади. Вона полюбляє приміряти відверті концертні вбрання та позувати в еротичних фотосесіях. Оскільки карантин триває і світських виходів, де можна похизуватися вишуканим вбранням та спокусливою фігурою немає, то Крістіна Агілера вирішила влаштувати звабливу фотосесію вдома. 

39-річна зірка опублікувала у фотоблогу знімки, де зображена на балконі на фоні неймовірно красивого краєвиду. Вона одягнула на голе тіло білий халат і спустила його так, щоб було видно оголені плечі та пишні груди. Біляве волосся знаменитість зібрала в зачіску ззаду, а на обличчі зробила насичений макіяж: нафарбувала вії тушшю, а губи – яскраво-рожевою помадою. 

"Затишно і спокійно", – коротко написала в дописі Агілера. 

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера показала оголені груди / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера з яскравою помадою на губах / Instagram / @xtina

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Еротика
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