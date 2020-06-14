Успішна телеведуча продовжує поєднувати сімейний відпочинок з роботою. Схоже, водні прогулянки припали Каті Осадчій до душі, адже вона постала в купальнику на палубі яхти. Бездоганним тілом зірка довела, що до літнього сезону цілком готова.

Відвертими кадрами Катя Осадча вже не вперше ділиться в інстаграмі, щоразу демонструючи підтягнуте тіло. У перерві між роботою вона вирушила на водну прогулянку Дніпром з Юрієм Горбуновим і сином Іваном. Без пікантних фото на палубі яхти, якою керував чоловік, не обійшлося.

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Катя Осадча засмагала в чорному купальнику без бретелей з чорними вставками. Її лаконічний пляжний образ акцентував на всіх перевагах тендітної фігури: струнких довгих ніжках та сталевому пресі.

Від палючого сонця знаменитість обрала масивні чорні окуляри, а волосся зібрала в низький хвіст. Відверте декольте вона прикрасила довгим ланцюжком, що звисав до грудей. Прихильники в коментарях пригадали її модельне минуле й наголосили, що зірка не втратила навички позування й досі.

Катя Осадча зізналася, що цього року замість тривалої відпустки насолоджуватиметься купанням в найближчих водоймах, готуватиме вечері вдома, дивитиметься кіно на вулиці, гулятиме порожніми вулицями вечірнього міста і вигадає ще тисячу безпечних розваг для себе і родини.



Катя Осадча похизувалася підтягнутим тілом в купальнику / Фото: Instagram / @kosadcha



Катя Осадча на яхті з сином Іваном / Фото: Instagram / @gorbunovyuriy