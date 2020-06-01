Знаменитий режисер Квентін Тарантіно в одному з інтерв'ю розповів, що захоплюється роботами своїх колег. Представник Голлівуду не уникнув каверзного питання та назвав фільми, які вважає найкращими за останні 10 років.

Зробив він це в ексклюзивному інтерв'ю журналу Premiere. Квентін Тарантіно не приховував, що в захваті від фільмів Крістофера Нолана та Девіда Фінчера. Саме їхні роботи режисер назвав найкращими за останнє десятиліття.

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Беззаперечним лідером у списку Квентіна Тарантіно є фільм "Соціальна мережа". А от другий щабель посіла військова драма "Дюнкерк" від Крістофера Нолана.

"Соціальна мережа": короткий огляд фільму

Кінострічка "Соціальна мережа" вийшла на екран у 2010 році. На зйомки фільму Девід Фінчер отримав 50 мільйонів доларів та одразу ж приступив до роботи. Перші кадри режисер зробив у 2009-му у британському Кембриджі та вже тоді знав, що кінострічка отримає шалений успіх.

Фільм "Соціальна мережа" розповідає історію Марка Цукерберга, який створив фейсбук та став одним з наймолодших мільйонерів світу. Сюжет, який базується на книзі "Мільярдери мимоволі: як створювався Facebook, історія про секс, гроші, геніальності і зраду", одразу прикував глядачів. А все тому, що кінострічка розкрила не тільки неперевершену історію успіху, але й питання зради та жорсткої гри бізнесу.

"Соціальна мережа" – фільм номер 1, оскільки це найкраще, що було за останнє десятиліття. Він розчавив усіх конкурентів,

– наголосив Квентін Тарантіно.

Головні ролі у фільмі отримали: Джессі Айзенберг, Ендрю Гарфілд, Джастін Тімберлейк, Бренда Сонг, Руні Мара, Армі Гаммер, Макс Мінгелла.

Дивіться огляд фільму "Соціальна мережа": відео

Короткий огляд фільму "Дюнкерк"

Та не менш захопливою є військова драма "Дюнкерк" талановитого Крістофера Нолана. Сюжет кінострічки режисер взяв з реальних подій Другої світової війни. У 1940 році між німецькою армією і частинами британських, французьких і бельгійських військ розгорнулась Дюнкеркська битва. Тисячі солдатів опинились в оточенні противника, тому єдиний шанс на порятунок – флот.

Та поки рятувальна операція тривала, а уряди країн намагались виробити стратегію відступу, на фронті тривала боротьба за виживання.

У кінострічці зіграли голлівудські актори: Фінн Вайтгед, Гаррі Стайлс, Том Гарді, Кеннет Брана, Марк Райленс, Кілліан Мерфі. Прем'єра "Дюнкерка" в Україні відбулась 20 липня 2017 року.

Дивіться трейлер до фільму Дюнкерк": відео