Серіал "Корона" про британську монархію вже давно підкорив глядачів. Наразі автори успішного проєкту готуються до зйомок 5 сезону, що буде останнім. Всіх деталей сюжету не розкривають, однак вже відомо, що принцесу Маргарет зіграє акторка Леслі Менвілл. І їхня схожість зможе вразити кіноманів.

Що відомо про 5 сезон серіалу "Корона"

Вже наприкінці 2020 року кіномани зможуть переглянути 4 сезон серіалу "Корона". Точної дати прем'єри автори проєкту ще не розголошують, однак не приховують, що на цьому стрічка не завершиться. Як вони повідомили на офіційній сторінці у твіттері, наразі затвердили двох акторок, які зіграють у фінальному 5 сезоні "Корони".

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Так, роль сестри королеви Єлизавети ІІ – принцеси Маргарет – дісталась акторці Леслі Менвілл. А от Її Величність постане на екранах завдяки Імельді Стонтон. Зірки вже підписали контракт на проєкт та очікують, коли розпочнуться зйомки.

Я не стримую щастя від того, що гратиму принцесу Маргарет. Естафету мені передали від двох різних акторок, тому я не хочу понижати планку. Окрім цього, грати двох впливових сестер з Імельдою Стонтон – це лише радість для мене,

– прокоментувала Леслі Менвілл.

А от у мережі звернули увагу на дивовижну схожість акторки з принцесою Маргарет. Тому прихильники серіалу "Корона" не мають сумнівів, що нові епізоди, які вийдуть у 2021 або на початку 2022 року, зможуть їх здивувати.



Принцесу Маргарет у серіалі "Корона" зіграє Леслі Менвілл / Фото News Himalaya

Акторки, які грали принцесу Маргарет у серіалі "Корона"

Кожні 2 сезони у серіалі "Корона" відбувається заміна акторського складу. І це не дивно, адже сюжет стрічки стрімко розвивається та показує різні роки життя королеви Єлизавети ІІ і її найближчих родичів.

Особливу роль у стрічці, як і в житті Її Величності, відігравала принцеса Маргарет. Відтак автори серіалу "Корона" приділили велику увагу розкриттю образу рідної сестри Єлизавети ІІ. Прискіпливо вони ставились і до вибору акторок.

Так, роль принцеси Маргарет у перших сезонах виконувала Ванесса Кірбі. У наступних епізодах її замінила талановита Гелена Бонем Картер. Такий зірковий склад аж ніяк не злякав нову виконавицю ролі, яка приголомшує схожістю зі своїми попередницями.