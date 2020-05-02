Леся Нікітюк засвітила оголені груди у відвертому вбранні: спекотні фото

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не припиняє радувати прихильників спокусливими фото навіть на карантині. Вона поділилася черговою серією знімків у пікантному вбранні.

Леся Нікітюк є однією із найпопулярніших українських блогерок. Її публікацій з нетерпінням чекає більш, ніж 3-мільйонна аудиторія підписників. І вона не змушує фоловерів довго очікувати. Днями на особистій сторінці Лесі в інстаграмі з'явилися звабливі кадри.

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Леся проводить карантин у Хмельницькому, звідки родом. У неї є можливість насолоджуватися теплим весняним сонцем на подвір'ї батьківського приватного будинку. Та навіть ізоляція не заважає їй ділитися відвертими фотографіями.

На крайніх дописах блогерки у фотоблогу вона позує на плетеному лежаку поряд із невеликими туями та на траві. Нікітюк одягнена в короткий топ блакитного кольору, який зав'язала на вузол під грудьми. Таке вбрання гарно підкреслило оголені груди телеведучої. Поєднала його із чорними рваними джинсами з високою посадкою. Її шию прикрашають два мінімалістичні ланцюжки. Волосся Леся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в природних відтінках.

Такі знімки швидко розбурхали мережу та викликали активні обговорення.



Леся Нікітюк позувала на подвір'ї будинку в Хмельницькому / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк похизувалася оголеними грудьми / Instagram / @lesia_nikituk